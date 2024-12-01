Перечислены банки, которые повысили ставки по вкладам к 1 декабря

На вкладе «МКБ. Перспектива» ставки также были увеличены. Они зависят от срока размещения средств: на три месяца до 22,5% годовых, на полгода — до 25%, и на один год — до 24%. Максимально возможную ставку в 25% можно получить при условии выплаты процентов в конце срока и тратах по карте банка на сумму от 10 тысяч в месяц. Без выполнения этих условий доходность уменьшается на 2 процентных пункта.