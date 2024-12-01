Перечислены банки, которые повысили ставки по вкладам к 1 декабря

Промсвязьбанк
Промсвязьбанк с 1 декабря повысил максимальную процентную ставку по накопительному счету «Про запас» до 23% годовых, согласно обновленным тарифам на сайте банка.
Приветственная ставка 23% годовых действует в течение первых двух месяцев на минимальный остаток до трех миллионов рублей для клиентов, у которых в последние 90 дней не было накопительных счетов или сумма на них не превышала одной тысячи рублей. На сумму, превышающую три миллиона рублей в период акции, а также с третьего месяца будет применяться базовая ставка 8% годовых.
Проценты по счету «Про запас» начисляются на минимальный остаток за месяц и выплачиваются ежемесячно. По счету «Акцент на процент» за покупки картами банка от десяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей в месяц предоставляются надбавки от 10 до 15 процентных пунктов к базовой ставке 8% годовых.
Таким образом, максимальная ставка может достигать 23% при тратах свыше ста пятидесяти тысяч рублей. Надбавки начинают начисляться со второго месяца после открытия счета, а проценты рассчитываются на ежедневный остаток до одного миллиона рублей.
Ранее банк сообщил, что с 25 ноября открыл новый продукт — «Народный вклад» и «Народный вклад плюс» с процентной ставкой 30% годовых, как заявила пресс-служба банка.
«Народный вклад плюс» можно оформить на срок 91, 181 или 367 дней с такой же ставкой. Сумма вложений должна быть от десяти тысяч до ста тысяч рублей. Депозит не предусматривает возможность пополнения и снятия средств, а проценты выплачиваются в конце срока. Открыть данный вклад могут несколько категорий клиентов:
- Зарплатные клиенты и владельцы дебетовых карт, если в месяце перед открытием вклада человек получал зарплату на карту не менее восемнадцати тысяч рублей или переводил самому себе на зарплатную карту такую же сумму через СБП из другого банка.
- Пенсионеры, которые после 25 ноября получили пенсию на счет в банке или подали заявление на перечисление пенсии.
- Все упомянутые категории клиентов не должны иметь действующих или закрытых вкладов и накопительных счетов в ПСБ в течение последних 180 дней.
Каждый клиент может открыть только один вклад категории «Народный».
Сбербанк
Сбербанк с 30 ноября улучшает условия по накопительным счетам после окончания приветственного периода, увеличив процентную ставку до 16% годовых, сообщили в пресс-службе банка. Все клиенты, которые впервые открывают накопительный счет в Сбербанке, получают приветственную процентную ставку в размере 16% на первоначальные три месяца. После окончания этого периода базовая процентная ставка составляет 10%.
Чтобы сохранить ставку в 16% годовых, необходимо соблюсти три условия: оформить платную подписку «СберПрайм» или «СберПрайм+», осуществлять покупки на сумму от 5000 рублей в магазинах-партнерах и тратить с карт банка не менее 30 000 рублей в месяц. Выполнение каждого из условий дает прибавку в 2 процентных пункта к базовой ставке.
МКБ
Московский кредитный банк с 26 ноября начал предлагать пенсионный вклад «МКБ. Гранд», доходность которого может достигать 25,25% годовых. Это было объявлено в телеграм-канале банка. Самая высокая ставка в 25,25% доступна для владельцев карты «Мудрость», если депозит оформлен на 185 дней с выплатой процентов по окончании срока.
Процентная ставка варьируется в зависимости от продолжительности депозита: с капитализацией она составляет от 20,25% до 25,25% годовых, а без капитализации — от 17,25% до 20,75% годовых. Вклад может составлять от 10 тысяч до 3 миллионов. С 19 ноября банк повысил процентные ставки по некоторым вкладам до 25%, что подтверждается обновленной информацией на его сайте.
На вкладе «МКБ. Перспектива» ставки также были увеличены. Они зависят от срока размещения средств: на три месяца до 22,5% годовых, на полгода — до 25%, и на один год — до 24%. Максимально возможную ставку в 25% можно получить при условии выплаты процентов в конце срока и тратах по карте банка на сумму от 10 тысяч в месяц. Без выполнения этих условий доходность уменьшается на 2 процентных пункта.
Кроме того, с 19 ноября были повышены ставки по вкладам банка МКБ, доступным для оформления на онлайн-платформе «Финуслуги» как для текущих, так и для новых пользователей. Депозиты «МКБ. Преимущество» и «МКБ. Преимущество+» теперь представляют доходность до 22,5% и 24% годовых соответственно. Максимальные ставки доступны при размещении средств на полгода с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма для вклада составляет 10 тысяч.
Ставки по вкладу «МКБ. Новогодний» были также повышены: на срок три месяца ставка теперь составляет 22% годовых, а на полгода и год — 23% годовых. Минимальная сумма вложений — 10 тысяч при оформлении онлайн и 100 тысяч при оформлении вклада в отделениях банка. Максимальная сумма вклада ограничена 5 миллионами. Данный вклад не предполагает возможности пополнения или частичного снятия средств, а проценты выплачиваются в конце срока.
Альфа-Банк
Альфа-Банк с 27 ноября предложил новый продукт под названием «Альфа-Вклад новые деньги», процентные ставки по которому достигают 24% годовых, согласно обновленным данным, размещенным на сайте банка.
Максимальная ставка в размере 24,01% годовых предоставляется при внесении новых средств, которые не хранились в банке за последние 90 дней, на срок три года с подключением опции капитализации процентов. Без капитализации ежегодная процентная ставка составляет максимум 21,51% для вкладов на шесть месяцев.
Если средства уже находятся на счетах в банке, надбавка за новые деньги не учитывается, и ставки уменьшаются на 1,5−3,8 процентных пункта, в зависимости от срока вклада. Минимальная величина вложений составляет 50 тысяч рублей.
Газпромбанк
Газпромбанк с 19 ноября увеличил приветственную ставку до 24% годовых. Она доступна новым клиентам по продукту «Накопительный счет» и применяется к минимальному остатку в течение первых двух календарных месяцев, если остаток не превышает 1,5 миллиона рублей. Ставки по уже существующим счетам останутся без изменений, и максимальная приветственная ставка для них составит 23% на таких же условиях.
Основная ставка по счету сохранена на уровне 10% годовых. Текущие клиенты могут увеличить ее за счет подключения услуги «ГПБ Мобайл» на 0,5 процентного пункта, получения зарплаты на карту банка на 0,3 процентного пункта, а также за поддержание остатка по картам в диапазоне от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на 1 процентный пункт и свыше 100 тыс. рублей на 3 процентных пункта. С 1 декабря надбавки за остатки по картам увеличиваются до 8−8,5 процентных пунктов. Надбавки не складываются с приветственной ставкой.
Т-Банк
Т-Банк также улучшил условия по вкладам. Вложиться на 4 месяца можно под 21,5% годовых, а на полгода — под 22%. Ставки актуальны для непополняемых вкладов. Если клиент планирует дополнительно вносить средства, ставка составит 18% и 17,5% соответственно.
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