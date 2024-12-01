Россиянам назвали претендующие на пенсию выше 50 тысяч рублей категории граждан

«Кроме того, конечно, высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы. Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50», — поделилась Бессараб.