Эксперт рассказала, можно ли переоформить ипотеку на другого человека

Важно иметь в виду, что в связи с установлением регулятором предельной стоимости кредита (ПСК) крупные банки ввели комиссию на ипотеку по рыночным ставкам, средний размер которой составляет 6,5% от суммы кредита. Средние и мелкие банки перекладывают эту комиссию на застройщика, который, в свою очередь, заложит её в стоимость жилья.