Эксперт рассказала, можно ли переоформить ипотеку на другого человека

«Российское законодательство позволяет эту практику при согласии банка, который его даст при снижении платежеспособности текущего заемщика, в связи с его смертью, при банкротстве, разводе, переезде в другой регион, пополнении семьи и других жизненных ситуациях, побуждающих заемщика передать долг третьим лицам», — разъясняет она.
По словам эксперта, такие согласия даёт узкий круг банков, а программа переоформления заемщиков с ипотекой есть только в одном кредитном учреждении.
Есть два способа переоформления ипотеки: с переходом права собственности и без перехода, то есть возможно разделение заемщика и собственника объекта залога.
Однако в большинстве случаев новый заемщик становится собственником залогового имущества.
Как отмечает Надежда Бычкова, основные мотивы банка, соглашающегося на смену заемщика, — это привлечение нового заемщика с хорошей финансовой биографией и получение дополнительного дохода при переоформлении кредита.
Важно иметь в виду, что в связи с установлением регулятором предельной стоимости кредита (ПСК) крупные банки ввели комиссию на ипотеку по рыночным ставкам, средний размер которой составляет 6,5% от суммы кредита. Средние и мелкие банки перекладывают эту комиссию на застройщика, который, в свою очередь, заложит её в стоимость жилья.
Многим новым заемщикам выгодно взять ипотеку в «своем» банке — там, где они обслуживаются. Некоторые банки закрыли ипотечное направление, поэтому при переоформлении ипотеки возможна смена банка-кредитора. Это усложняет процедуру, тем более новый заемщик должен оплатить все имеющиеся задолженности по ипотечному кредиту, включая пени, штрафы и прочее.
По мнению эксперта, при небольшой сумме остатка может быть более выгодным досрочное погашение ипотеки покупателем во время сделки с участием банка-залогодержателя и использованием аккредитивов.
«Поэтому к переоформлению ипотеки, как и к любым финансовым вопросам нужно подходить с холодной головой, считать каждую копейку, не торопиться и перепроверять всю предоставленную информацию, как бы заманчиво она ни выглядела», — предупреждает Надежда Бычкова.
Возможны мошеннические действия при переоформлении ипотеки, когда человек, попав в офис к застройщику, выходил с кредитом под 60% после сдачи объекта и с завышенной его оценкой.
Эксперт напомнила, что банки заинтересованы в ваших деньгах. «Поэтому требуйте свои условия, торгуйтесь, обязательно рассматривайте несколько предложений от кредитных организаций, чтобы выбрать наиболее выгодное. Это же правило применимо и в переговорах с риелторами, застройщиками, оценщиками и страховщиками», — заключила Бычкова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».