Аналитики: ослабление рубля может повысить продажи жилья в России на 10−15%

По словам Зайцева, на рынок в том числе выходят покупатели, которые смогли заработать на резком росте курса доллара и евро. Однако, как полагает эксперт, такая инвестиционная активность, скорее всего, поможет поддерживать спрос на жилье на нынешних условиях, нежели приведет к его росту. Свои коррективы вносит снижение доступности ипотечных кредитов. Не у всех россиян есть достаточно наличных средств для покупки недвижимости.