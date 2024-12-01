Аналитики: ослабление рубля может повысить продажи жилья в России на 10−15%

Рубль в последнее время активно падает. Официальный курс ЦБ на 29 ноября — 109,5782 рубля за доллар и 116,1410 рубля за евро. При этом 5 сентября американскую валюту можно было купить за 88,93 рубля.
«Вполне вероятно, что число сделок в ноябре и декабре вырастет. Фактор волатильности курса может добавить дополнительные 10−15% от их количества. Индикатором перетока денег из депозитов или иных накоплений в жилье может стать динамика доли ипотечных сделок. Этот показатель всегда снижается в такие периоды», — заявил Попов.
Директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что россияне в кризисное время традиционно начинают вкладываться в недвижимость. «Это мы отмечаем по доле сделок за наличный расчет, которая составляет сейчас более половины всех покупок на рынке жилья», — отметил он.
По словам Зайцева, на рынок в том числе выходят покупатели, которые смогли заработать на резком росте курса доллара и евро. Однако, как полагает эксперт, такая инвестиционная активность, скорее всего, поможет поддерживать спрос на жилье на нынешних условиях, нежели приведет к его росту. Свои коррективы вносит снижение доступности ипотечных кредитов. Не у всех россиян есть достаточно наличных средств для покупки недвижимости.
Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов ожидает, что рост спроса на фоне ослабления рубля будет наблюдаться исключительно в премиальном и элитном сегментах недвижимости, где у покупателей по-прежнему сохраняются значительные валютные накопления. При этом он считает, что в большинстве своем россияне по-прежнему будут ориентированы на депозиты.
Гендиректор Key Capital Ольга Гусева также прогнозирует рост спроса именно на дорогую недвижимость. «Девальвация национальной валюты делает российские активы, включая недвижимость, более доступными для покупателей с иностранной валютой. Это может привлечь инвесторов, имеющих валютные накопления, а также потенциально увеличить спрос, особенно в сегменте премиальной недвижимости», — заключила она.
Гусева напомнила, что ослабление рубля обычно сопровождается повышением инфляции. Дорожают стройматериалы, что в итоге может привести к росту цен на недвижимость, делая ее менее доступной для россиян. «В итоге динамика спроса будет определяться балансом этих противодействующих факторов, а также общей макроэкономической ситуацией и уровнем доверия к рынку», — резюмировала она.