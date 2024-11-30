У китайских экспортеров возникли сложности из-за ослабления рубля

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высказывал мнение, что падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком. Он отметил, что повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля.