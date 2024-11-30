Россиянам рассказали о будущем цен на недвижимость

«Сейчас очень много разговоров вокруг темы падания цен на недвижимость. Все этого очень сильно хотят. Но на самом деле мы еще не пришли к моменту, когда застройщики сильно упали по продажам. Еще есть остатки семейной и IT-ипотеки, также застройщики начали активно использовать рассрочки, которые покупатели с удовольствием используют без переплаты по ипотекам», — отметила специалист.
Эксперт также подчеркнула, что сейчас застройщики точечно делают скидки на объекты, которые плохо продаются.
Более того, Писанковой заметила, что сейчас многие потребители хранят средства на депозитных счетах, так как банки предлагают высокие ставки по вкладам, однако, по ее словам, на фоне новостей о возможной заморозке вкладов, многие начали перенаправлять активы в недвижимость. По словам специалиста, если Центробанк снизит ключевую ставку, то многие откажутся хранить деньги на депозитах и опять предпочтут начать вкладываться в недвижимость.
«По ценам, скорее всего, нас ждет стагнация, и уже не будет такого сильного роста как раньше, а также сохранятся точечные скидки от застройщиков по проектам, которые плохо продаются и плохо пополняются эскроу счета. Скидки могут достигать до 35 процентов. Январь и февраль будут лучшими месяцами, чтобы купить недвижимость и получить хорошую скидку от застройщика», — заключила собеседница «Ленты.ру».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России уже начали снижаться цены на новостройки. При этом она подчеркнула, что застройщикам в регионах сложно предлагать большие скидки, так как они обычно работают на грани рентабельности.