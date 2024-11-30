Россиянам рассказали о будущем цен на недвижимость

«Сейчас очень много разговоров вокруг темы падания цен на недвижимость. Все этого очень сильно хотят. Но на самом деле мы еще не пришли к моменту, когда застройщики сильно упали по продажам. Еще есть остатки семейной и IT-ипотеки, также застройщики начали активно использовать рассрочки, которые покупатели с удовольствием используют без переплаты по ипотекам», — отметила специалист.