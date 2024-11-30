Россиянам назвали минимальный размер пенсии в 2025 году

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня», — поделилась собеседница «Ленты.ру».