Россиянам рассказали, каким будет размер предновогодних пенсий

Аналогичное повышение ждет и пенсионеров, признанных инвалидами первой группы. Отметим, что прибавка производится именно по достижении возраста 80 лет в декабре. Тем, кто ранее достиг данного возраста, сумма уже выплачивается. Если инвалиду первой группы исполнилось 80 лет, то во второй раз такую прибавку ему не предоставляют, так как ее уже выплачивают после установления данной группы инвалидности.