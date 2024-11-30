Россиянам рассказали, каким будет размер предновогодних пенсий

Пенсионеры, которым выплаты поступают в начале месяца, в декабре получат пенсию с учетом индексации. Напомним, что даты выплат будут сдвинуты из-за грядущих новогодних праздников. Поэтому в декабре таких людей ждет две пенсии — за декабрь и за январь. При этом январская пенсия будет выплачена в повышенном размере.
На сколько вырастет пенсия
С 1 января размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров вырастет на 7,3%. Уровень индексации соответствует прогнозному уровню инфляции на 2024 год.
Кроме того, впервые с 2015 года будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам (Федеральный закон от 08.07.2024 № 173-ФЗ). Повышение будет осуществляться на основаниях, аналогичных для неработающих пенсионеров, и составит те же 7,3%.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января будет равен 8728,73 рубля без учета доплат за северный стаж, иждивенцев и так далее (Федеральный закон от 29.10.2024 № 367-ФЗ). Стоимость одного пенсионного балла (индивидуальный пенсионный коэффициент) вырастет до 142,76 рубля.
Отметим, что глава Соцфонда России Сергей Чирков заявил в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, что в следующем году возможна дополнительная индексация страховых пенсий по старости в случае, если фактическая инфляция за текущий год превысит прогнозируемый уровень.
По его словам, если инфляция по факту будет выше 7,3%, «то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит».
Выплаты по возрасту и инвалидности
Согласно действующим нормам, пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, с 1 декабря будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере.
В 2024 году она составляет 8134,88 рубля в месяц. Таким образом, достигнув 80 лет, пенсионер будет получать 16 269,76 рубля каждый месяц. При этом сумма будет дополнительно повышена на соответствующий районный коэффициент, если человек проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Аналогичное повышение ждет и пенсионеров, признанных инвалидами первой группы. Отметим, что прибавка производится именно по достижении возраста 80 лет в декабре. Тем, кто ранее достиг данного возраста, сумма уже выплачивается. Если инвалиду первой группы исполнилось 80 лет, то во второй раз такую прибавку ему не предоставляют, так как ее уже выплачивают после установления данной группы инвалидности.
Отметим, что с 2025 года людям, которые достигли возраста 80 лет, или являющимся инвалидами первой группы, устанавливается доплата на уход к страховой пенсии. Теперь она будет производиться за счет повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 1200 рублей.
Соцфонд назначит данную доплату в беззаявительном порядке. При этом она будет индексироваться также, как и пенсия.
Региональные выплаты
Люди, которым положены меры соцподдержки на основании норм регионального законодательства, например, пенсионеры, имеющие звание ветерана труда федерального или регионального значения, должны самостоятельно оформить доплаты и льготы. Для этого им следует обратиться в органы соцзащиты населения.
Также отметим, что в Ханты-Мансийском автономном округе в декабре произведут единовременную выплату к пенсии в беззаявительном порядке. Она положена неработающим по состоянию на 2 декабря 2024 года пенсионерам. Сумма выплаты составит 1000 рублей. Ее должны перечислить до 10 декабря.
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