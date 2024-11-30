Кабмин ввел обязательную маркировку для косметики и бакалеи

«Обязательная регистрация в государственной системе [»Честный знак«] для участников рынка начинается с 1 марта 2025 года. Документ определяет следующие сроки введения маркировки: в период с 1 мая по 1 июля 2025 года маркировка поэтапно становится обязательной для отдельных видов бакалейных товаров; с 1 мая по 1 октября 2025 года также поэтапно маркировка будет введена для отдельных видов косметической продукции и бытовой химии», — говорится в сообщении.
Обязательная маркировка отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей вводится с 1 сентября 2025 года, добавили в кабмине.
Как подчеркнули в правительстве, ранее в этих отраслях были запущены эксперименты, показавшие высокую степень готовности бизнеса к внедрению государственной системы маркировки. «Решение о поэтапном вводе маркировки было принято с учетом пожеланий бизнеса и в целях равномерного распределения нагрузки на отрасль при введении государственной системы», — отмечается в пресс-релизе.