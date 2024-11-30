Кабмин ввел обязательную маркировку для косметики и бакалеи

«Обязательная регистрация в государственной системе [»Честный знак«] для участников рынка начинается с 1 марта 2025 года. Документ определяет следующие сроки введения маркировки: в период с 1 мая по 1 июля 2025 года маркировка поэтапно становится обязательной для отдельных видов бакалейных товаров; с 1 мая по 1 октября 2025 года также поэтапно маркировка будет введена для отдельных видов косметической продукции и бытовой химии», — говорится в сообщении.