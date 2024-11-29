«Транснефть» предупредила о риске дефицита ликвидности в ₽582 млрд

«Транснефть» предложила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% — без этого монополию ожидает дефицит денежных средств в 2027 году на фоне двойного роста налога на прибыль и увеличение нехватки ликвидности до 582 млрд руб. к концу 2029 года. Инициативу госкомпания попросила поддержать вице-премьера Александра Новака (письмо есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа).
«В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО “Транснефть” от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать», — пишет госкомпания. По оценкам «Транснефти», остаток денежных средств и ликвидных финансовых активов на конец 2025 года составит 203,5 млрд руб, но уже в 2026 году показатель упадет до 17,5 млрд руб, а в 2027 году уйдет в отрицательную зону — минус 189,9 млрд руб. Затем в 2028 году дефицит вырастет до 410 млрд руб, а к концу 2029 году составит 581,9 млрд руб.
РБК направил запрос в секретариат Новака и пресс-службу «Транснефти». В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России 26 ноября сообщали, что работа по изменению индексации тарифов «Транснефти» сейчас не ведется.
Налог на прибыль «Транснефти».
Речь идет о поправках в Налоговый кодекс, которыми налог на прибыль «Транснефти» будет установлен на уровне 40% в 2025—2030 годах. Эти изменения уже одобрил Совет Федерации. Сейчас для компании такой налог рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. А с 1 января 2025 года она должна была вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.
В зависимости от финансовых результатов, дополнительные поступления в бюджет от повышенного налога «Транснефти» могут составить 20−40 млрд руб. в год, оценивал Минфин. В самой же компании отмечали, что готовы выполнить решение государства, но предупредили о риске дефицита денежных средств, сокращения инвестпрограммы и приостановки или даже отказа от крупных проектов. Поэтому в качестве меры поддержки «Транснефть» предлагала изменить индексацию тарифов на ее услуги, отстающую от инфляции.
Почему компания считает действующий тариф низким.
Сейчас ежегодная индексация тарифов на транспорт нефти по системе «Транснефти» осуществляется по принципу «инфляция минус», исходя из прогнозируемого темпа роста цен на товары и услуги. В ковидном 2020-ом, после долгих дискуссий о целесообразности снижения ставок, такой механизм был зафиксирован на 10 лет. Однако, указывает монополия, «с 2020 по 2024 годы рост тарифов составил 27% при фактической инфляции в 46,7%». В итоге, недополученная выручка по транспорту нефти за этот период оценивается компанией почти в 110 млрд руб.
Это приводит к дефициту финансирования и вынужденному снижению объема капитальных вложений, а как следствие — увеличению износу основных средств (имущество для производства и управления бизнесом — РБК), следует из письма. Так, коэффициент износа основных средств компании вырос с 51% в 2019 году до 63% в третьем квартале 2024 года, пишет компания. Одновременно «Транснефть» фиксирует значительный рост стоимости на необходимые ей товары. Например, цены на трубы с 2014 года выросли более чем в два раза, а затраты компании на электроэнергию — с 32 млрд руб. до 56,7 млрд руб., ожидаемых в 2024 году. Помимо этого, растут затраты на средства защиты от диверсионных и террористических угроз, в том числе БПЛА. «Уже понесенные и не учтенные в тарифе компании затраты составляют 14,7 млрд руб.», — говорится в письме «Транснефти».
Геополитический фактор и внешнее давление на добывающую и транспортную отрасли становится дополнительным негативным фактором, указано в документе. По оценкам компании, объемы транспортировки нефти за период 2019—2024 годов снизились с 485 млн тонн до 450,9 млн тонн в год. А представленные заявки до 2029 года указывают на дальнейшее снижение — до 445,4 млн тонн в год. «Сочетание этих факторов влечет существенное снижение выручки компании, ограничивает возможности как развития системы магистральных трубопроводов, в том числе для диверсификации грузопотоков, так и выполнения необходимых работ по модернизации и реконструкции действующих производственных фондов», — заключает «Транснефть».
Какие инвестпроекты реализует «Транснефть».
Объем капзатрат, запланированных «Транснефтью» до 2029 года составляет около 2,2 трлн руб. При этом, в настоящий момент компания реализует шесть инвестиционных проектов общей стоимостью 250 млрд руб., сообщается в письме. Основные из них:
Расширение магистральных трубопроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск. Инвестиции в него составляют более 120,5 млрд руб. Работа по Приморску уже завершена, а по Новороссийску — будет окончена в 2025 году.
Проект по обеспечению надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти, предусматривающий строительство 28 новых резервуаров. Речь идет о первом и втором этапах, инвестиции в которые составляют 65,1 млрд руб.
В 2025 году «Транснефть» планирует приступить к реализации еще двух проектов:
Третий этап проекта «Юг» для увеличения поставок дизельного топлива через Новороссийск и снижения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру. Предусматривает строительство магистрального нефтепродуктопровода Самара — Волгоград протяженностью около 750 км и мощностью 5,2 млн тонн в год, а также повышение пропускной способности трубопровода на участке Волгоград — Новороссийск. Инвестиции оцениваются в 120 млрд руб.
Третий этап проекта по обеспечению надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти. Предусматривает строительство еще 27 резервуаров. Объем инвестиций оценивается в 54 млрд руб.
Также «Транснефть» реализует программу капитального ремонта и реконструкции магистральной инфраструктуры, которая уже требует корректировки из-за отставания роста тарифа от инфляции, говорится в письме. Так, если в 2012—2019 годах ежегодно заменялось около 1100 км в год, то с 2020 года темпы этой работы снижаются, и в 2024—2029 годах прогнозируется падение до 600 км в год. При этом, утверждает «Транснефть», приостановка ее крупных инвестпроектов негативно скажется на смежных отраслях, а «сокращение инвестиций поставит под угрозу перспективы диверсификации направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов».
Прибыль «Транснефти».
Согласно финансовому отчету компании по РСБУ, за девять месяцев 2024 года чистая прибыль общества сократилась на 49,1%, до 97 млрд руб. Такое изменение там объяснялось переоценкой на сумму 133,2 млрд руб. рыночной стоимости акций ПАО «НМТП», находящихся на балансе «Транснефти». При этом налог на прибыль головной компании составил 18,1 млрд руб., что на 59,1% меньше показателя за аналогичный период 2023 года. В то же время, согласно консолидированной отчетности по МСФО, в первом полугодии 2024 года расходы группы «Транснефть» по налогу на прибыль составили 47,4 млрд руб. (на 4% больше, чем в том же полугодии 2023 года).
Государству в лице Росимущества принадлежат 100% голосующих обыкновенных акций «Транснефти» и 100 привилегированных акций, что дает 78,55% уставного капитала компании. В 2023 году группа «Транснефти» получила рекордную чистую прибыль — 306,6 млрд руб. по МСФО — и выплатила за этот год дивиденды в общем размере 128,5 млрд руб.
Финансовые обязательства компании.
Помимо инвестпроектов, «Транснефть» указывает на необходимость выполнения своих обязательств по возврату долгов — за период с 2025 по 2029 год она обязана погасить 306,3 млрд руб, сообщала компания ранее. На конец сентября объем финансового долга по кредитам и облигациям составлял 315 млрд руб., говорится в письме. Источником его погашения и являются денежные средства и финансовые вложения. При этом консолидированная отчетность компании по МСФО включает в этот показатель активы негосударственного пенсионного фонда «Транснефти», которые ликвидными не являются, отмечается в документе. Кроме того, есть у компании есть и такие обязательства, как аренда и резервы предстоящих расходов и платежей (около 67 млрд руб.).
«Таким образом, сумма чистых денежных средств и финансовых вложений (за вычетом средств пенсионного фонда, долга и прочих обязательств) составляет лишь 109 млрд руб. и является минимально необходимой для обеспечения непрерывности деятельности и устойчивости группы “Транснефть” к рискам ликвидности», — говорится в письме. При этом рефинансирование долга с учетом текущей стоимости долгового капитала (более 25% годовых) «объективно не представляется возможным», замечает госкомпания. А если рассматривать чистый денежный поток, то в 2018—2023 годах он варьировался от минус 25 млрд руб. до 55 млрд руб., «что свидетельствует об отсутствии устойчивого превышения притоков денежных средств над оттоками», — подсчитывают в письме.
Вместе с тем, в «Транснефти» считают, что трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов относится к отраслям высокой капиталоемкости, и значительной статьей его операционных расходов является амортизация (40% и выше). В этой связи сравнение компании по показателю рентабельность по EBITDA (то есть до вычеты расходов на амортизацию) «представляется некорректным», говорятся в письме, а уместнее использовать рентабельность чистой прибыли. «По данному показателю ПАО “Транснефть” демонстрирует средние значения среди ведущих российских компаний и значительно отстает от лидеров», — утверждаются в документе.
Доходы бюджета при росте тарифа.
«Транснефть» считает, что увеличение тарифной выручки приведет росту платежей по налогу на прибыль, который, соответственно, будет исчисляться по ставке 40%. Более того, это приведет и к повышению дивидендных выплат, напрямую поступающих в бюджет России, говорится в письме. Так, по оценкам компании, при росте налога на прибыль без повышенной индексации тарифов бюджет в 2025—2029 годах получит дополнительно 132 млрд руб. Но при дополнительной (к уже запланированной) однократной индексации тарифов на 8,7% с 1 января 2025 года этот показатель вырастет до 359 млрд руб. ФАС ранее в октябре предложила в следующем году проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе «Транснефти» на 5,8%.
По оценкам Сергея Кауфмана, аналитика ФГ «Финам», при повышенной индексации тарифа и росте налога бюджет дополнительно может получить от «Транснефти» около 222 млрд руб. по сравнению со сценарием, в котором вырастет только налог. Это сопоставимо с расчетами компании, указывает он: разница между первым и вторым вариантом в расчетах «Транснефти» составляет 227 млрд руб. «Для самой компании на уровне выручки это принесло бы около 80 млрд руб. в год», — рассуждает эксперт.
Дефицит ликвидности — фактически недостаток денежных средств для выполнения обязательств. В случае «Транснефти» — это невозможность одновременно платить 40% налога на прибыль, 50% прибыли направлять на дивиденды и поддерживать операционные расходы и капвложения на текущем уровне, не увеличивая долговую нагрузку, поясняет Кауфман. Однако аналитик не ожидает существенных проблем с ликвидностью компании, так как за последние годы ей «удалось накопить значительную чистую денежную позицию». «По моим расчетам, даже при росте налога на прибыль до 40% компания за период 2025—2029 годов не успеет потратить накопленные денежные средства в том числе из-за того, что при росте налога на прибыль снизятся и дивиденды», — говорит он.
В «Ренессанс Капитале» ранее сообщали РБК, что рост налога на прибыль снизит скорректированную чистую прибыль «Транснефти» с 2025 года на 13−17% относительно предыдущих оценок. Это, действительно, должно негативно отразиться на выплатах дивидендов, а также на реализации инвестпрограммы и погашении долга. По оценкам «Цифра брокер», исходя из результатов компании по МСФО за первое полугодие 2024 года, дивидендная доходность «Транснефти» при повышении налоговой нагрузки может снизиться до 12,7 с 17,2%, что «ощутимо», но «не катастрофически низко», заключили аналитики.