«Транснефть» предупредила о риске дефицита ликвидности в ₽582 млрд

Это приводит к дефициту финансирования и вынужденному снижению объема капитальных вложений, а как следствие — увеличению износу основных средств (имущество для производства и управления бизнесом — РБК), следует из письма. Так, коэффициент износа основных средств компании вырос с 51% в 2019 году до 63% в третьем квартале 2024 года, пишет компания. Одновременно «Транснефть» фиксирует значительный рост стоимости на необходимые ей товары. Например, цены на трубы с 2014 года выросли более чем в два раза, а затраты компании на электроэнергию — с 32 млрд руб. до 56,7 млрд руб., ожидаемых в 2024 году. Помимо этого, растут затраты на средства защиты от диверсионных и террористических угроз, в том числе БПЛА. «Уже понесенные и не учтенные в тарифе компании затраты составляют 14,7 млрд руб.», — говорится в письме «Транснефти».