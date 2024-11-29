Распродажная подготовка: доля покупок в рассрочку в «черную пятницу» достигает трети

Доля покупок в рассрочку и кредит в распродажу «черная пятница» достигает трети. Россияне стали чаще приобретать скидочные товары в долг, рассказали «Известиям» в банках и рознице. На фоне роста курсов валют и ставки ЦБ люди фиксируют цену дисконтных товаров, считают эксперты. В перспективе, даже с учетом процентов, такие покупки могут оказаться более выгодными, чем отложенные на потом. В итоге это еще больше разгоняет инфляцию и заставляет ЦБ снова поднимать ставку, полагают они.
Рассрочка в «черную пятницу»
В ходе предновогодних распродаж — их пик приходится на «черную пятницу», которая в этом году выпала на 29 ноября, — россияне всё чаще приобретают товары в кредит, рассрочку или используя оплату товаров частями. Об этом «Известиям» рассказали банкиры и ритейлеры. Так, управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский фиксирует всплеск покупок в рассрочку в ноябре.
— По традиции это месяц максимальных скидок в магазинах и высоких трат клиентов. Если сравнивать с периодом до «черной пятницы», то в ноябре наблюдаем увеличение трат клиентов на 14%, рост оборота по картам рассрочки — на 22%, — рассказал он «Известиям».
За неполный месяц в финорганизации увидели прирост числа клиентов, которые воспользовались рассрочкой, на 31%, а также более чем двукратный рост количества и частоты покупок таким способом. Прирост в тратах клиентов составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Александр Дворский.
В Почта Банке зафиксировали незначительный рост числа заявок на кредиты в первой декаде ноября, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Это связано с увеличением потребительской активности в преддверии сезона распродаж, отметили в банке.
Помимо традиционных кредитов и рассрочки российские ритейлеры используют формат отложенного платежа BNPL (Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом»). Это опция, которая позволяет оплатить товар долями: клиент оплачивает сразу только часть стоимости, зачастую это 25%, а остальные 75% выплачиваются в течение короткого периода, как правило, это 4−6 месяцев.
— Клиенты объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota чаще всего частями оплачивают смартфоны — на них приходится почти треть всех покупок по BNPL. При этом годом ранее показатель был равен 22%. Доля оплат «частями» аксессуаров к смартфонам составляет 21% против 18% годом ранее, — рассказал «Известиям» представитель оператора.
В ноябре 2024 года рост продаж с использованием кредитных инструментов составил 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в «Холодильник.ру». Это свидетельствует о растущей популярности заемных средств среди покупателей, считают в компании.
В «Связь.ON» наблюдают рост покупок в кредит, и в целом компания ожидает, что будет увеличиваться спрос на использование различных финтех-инструментов.
В 2024 году в неделю «черной пятницы» за 25 и 26 ноября клиенты Своего Банка с кредитными картами купили товаров и услуг на 4% больше (в 2023 году прирост составлял 2%), сообщил «Известиям» заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин.
— Поэтому полагаем, что основные покупки у клиентов еще впереди. Они приходятся в основном на четверг, пятницу и субботу. Мы ожидаем, что наши клиенты непосредственно в день «черной пятницы» потратят в 1,5 раза больше, чем в другие пятницы ноября. Так, в 2023 году в этот день распродажи клиенты потратили на 45% больше средств, — заявил он «Известиям».
Правда, рост интереса к покупкам в долг ощущают не все участники рынка. МТС во второй половине ноября не фиксирует увеличения количества покупок с помощью кредитных инструментов, сообщили «Известиям» в компании.
Что покупают в РФ в «черную пятницу»
Участники рынка отмечают, что в основном в рассрочку и кредит покупают электронику и бытовую технику. Так, продажи игровых консолей увеличились на 44% по сравнению с прошлым годом, что во многом связано с выходом PlayStation 5 Pro, предзаказы на которую превзошли прогнозы в 3,2 раза, рассказали «Известиям» в «М. Видео-Эльдорадо». Высокие показатели демонстрируют встраиваемая бытовая техника и плиты — их продажи увеличились до 43% по сравнению с прошлым годом: среди самых популярных брендов выделяются Haier, LG, Beko и Indesit.
— В сегменте смартфонов наибольший прирост в период «черной пятницы» продемонстрировали iPhone — их продажи выросли на 24,5% по сравнению с прошлым годом. Большим спросом пользуется новая серия iPhone 16. Чаще всего пользователи выбирают обычный iPhone 16, а также версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 256 Гб, — говорят в компании.
На «черную пятницу» особенно высоким спросом пользовались также товары из ключевых категорий: наиболее заметный рост продаж был отмечен в сегментах холодильников, стиральных машин, телевизоров и встроенной техники, отмечают в «Холодильник.ру». Эти категории традиционно привлекают внимание покупателей в период распродаж благодаря значительным скидкам и акциям, говорят в компании.
На распродаже, стартовавшей на «Авито» с 8 ноября, скидки доходят до 90%, утверждает представитель торговой площадки. За три недели количество сделок в рамках одной из маркетинговых акций выросло в три-четыре раза относительно показателей аналогичных кампаний в прошлом году. Самой востребованной стала категория «Лайфстайл», доля продаж составила 53% от всех сделок на распродаже. Самыми популярными здесь стали одежда (40%), товары для детей (3%), спорта (3%), перечислили в «Авито».
По сравнению с октябрем самой быстрорастущей категорией на Wildberries в период ноябрьских распродаж стали товары для праздника (+78% по штукам и 115% по сумме продаж). Помимо этого, значительную динамику показали продажи товаров для декора интерьера (25 и 26%), категория «освещение» (24 и 22%), игровые консоли и игры к ним (16 и 36%), предметы для рукоделия (15 и 16%), игрушки (15 и 24%), продукты (14 и 13%) и ювелирные украшения (13 и 8%), отметили в маркетплейсе.
По сравнению с периодом ноябрьских распродаж прошлого года по сумме продаж больше всего выросли покупки на «Wildberries Цифровой».
— Средний рост по топ-30 категорий с прошлого года составил 94% по сумме продаж и 67% по количеству реализованных товаров, — сообщили представители платформы.
В этом году в неделю «черной пятницы» — с 22 по 28 ноября — покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего приобретали бытовую технику — спрос на эти товары в этот период вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сказал его представитель. По его словам, в топ популярных категорий также вошли электроника и автотовары (рост в два раза), одежда, обувь и аксессуары, в том числе для празднования Нового года (рост на 26%).
— В этом году «Одежда» стала самой быстрорастущей категорией на Ozon — по итогам III квартала спрос вырос в два раза год к году. Во время распродажи чаще всего покупают женскую, мужскую, а также верхнюю одежду — куртки, дубленки и шубы, — отметили в пресс-службе компании.
Интересно, что на маркетплейсе стали чаще покупать даже такую чувствительную категорию, как свадебные платья, — спрос вырос в 1,6 раза год к году, добавили там.
— В «черную пятницу» мы наблюдаем общее оживление потребительского спроса по многим категориям товаров. В этот период продажи продукции длительного пользования вырастают на 10−15%. Одна из самых востребованных — бытовая техника и электроника, в этом году она пользуется повышенным спросом у потребителей. Помимо нее в топ самых продаваемых сегментов вошли игровые консоли, смартфоны и планшеты, — отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Также традиционно высокий интерес в период «черной пятницы» покупатели проявляют к одежде и обуви, наибольшие продажи показывают женский и детский сегменты, сказал он. Кроме того, растущие категории есть в группе товаров повседневного спроса — это бытовая химия, дезодоранты, шампуни, средства личной гигиены, а также товары для дома и новогодние подарки, декор, добавил эксперт.
Почему выгодно делать покупки в «черную пятницу»
В целом количество покупок в кредит, рассрочку и с помощью BNPL в этом сезоне распродаж по сравнению с прошлогодним выросло примерно вдвое, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в первую очередь увеличивается количество приобретений в рассрочку или через BNPL, где переплаты по процентам либо нет вообще, либо она минимальна, говорит эксперт. При этом оборот продаж по различным схемам, связанным с займами или отложенными платежами, вырос как минимум на 10%, сказал он.
— Люди стремятся зафиксировать стоимость покупки. Да, какая-то переплата возможна, но на фоне роста курсов основных мировых валют к рублю и повышения ставки ЦБ даже такая покупка может оказаться выгодной и позволит сэкономить — тем более что товар приобретается со скидкой, — считает эксперт.
Быстрая инфляция ведет к постоянному росту цен на товары и услуги, отметили в «Холодильник.ру».
— Покупатели понимают, что выгоднее приобрести товар сейчас, даже если это связано с переплатой за проценты или использованием программ рассрочки, нежели копить деньги и отложить покупку на будущее. В условиях роста цен на товары и услуги через некоторое время покупка обойдется значительно дороже, — сказал его представитель.
Курс рубля снижается, товары дорожают, поэтому люди хотят делать покупки здесь и сейчас, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Часть потребителей уже отнесла средства на депозиты, поэтому для покупок, с их точки зрения, целесообразно занимать, рассуждает он.
— Покупателей не пугают даже высокие проценты, — сказал он.
По мнению эксперта, это может быть связано с особенностями психологии российских заемщиков. Опросы, проводившиеся еще когда потребительское кредитование только появлялось в России, показали, что людям гораздо важнее не ставки, а размер и посильность ежемесячного платежа, добавил эксперт. Такой спрос еще больше разгоняет инфляцию и заставляет ЦБ снова поднимать ставку, резюмировал он.