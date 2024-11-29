Распродажная подготовка: доля покупок в рассрочку в «черную пятницу» достигает трети

В этом году в неделю «черной пятницы» — с 22 по 28 ноября — покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего приобретали бытовую технику — спрос на эти товары в этот период вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сказал его представитель. По его словам, в топ популярных категорий также вошли электроника и автотовары (рост в два раза), одежда, обувь и аксессуары, в том числе для празднования Нового года (рост на 26%).