Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие налогообложение криптовалют. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает регулирование цифровой валюты в качестве имущества в целях налогообложения.
Он устанавливает:
- правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты,
- ее купли-продажи,
- обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем.
Такие операторы будут обязаны сообщать в налоговые органы о майнерах, использующих их инфраструктуру. За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Доход, полученный от сделок с криптовалютой, будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами: общая сумма всех этих доходов в пределах 2,4 миллиона рублей в год будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой величины — по ставке 15%.
Более высоких прогрессивных ставок налога для этого типа доходов не предусматривается.
Майнинг
Операции, связанные с майнингом цифровой валюты и ее реализацией, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с ней в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС.
Доход от майнинга будет облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке (с 2025 года — 25%).
Доходы от майнинга на территории РФ будут считаться доходом от источника в РФ, то есть облагаться налогами в России.
Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, будут определяться исходя из рыночной котировки такой валюты на дату признания дохода. Под рыночной котировкой подразумевается цена закрытия на иностранной криптобирже.
Криптомайнерам запрещается переходить на уплату единого сельхозналога или спецрежим для самозанятых, применять патентную или упрощенную систему налогообложения, в том числе автоматизированную.
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