Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Доход, полученный от сделок с криптовалютой, будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами: общая сумма всех этих доходов в пределах 2,4 миллиона рублей в год будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой величины — по ставке 15%.