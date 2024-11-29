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Поступления в бюджет от патентов для мигрантов превысили 100 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 100 млрд рублей составили поступления в бюджет российских регионов от доходов мигрантов, работающих по патенту. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Поступления в бюджеты регионов России налогов от доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту, увеличились на 15% и превысили 100 млрд рублей», — сказала она.

Волк также отметила, что число оформленных иностранным гражданам документов на право осуществления трудовой деятельности в РФ увеличилось до 2 млн. «Число поступивших в органы внутренних дел уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с иностранными работниками возросло почти на 40% и достигло 2,5 млн», — сказала она.

Кроме того, Волк напомнила, что с 5 февраля следующего года заработает реестр контролируемых лиц для борьбы с незаконной миграцией.