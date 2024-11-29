Поступления в бюджет от патентов для мигрантов превысили 100 млрд рублей

«Поступления в бюджеты регионов России налогов от доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту, увеличились на 15% и превысили 100 млрд рублей», — сказала она.
Волк также отметила, что число оформленных иностранным гражданам документов на право осуществления трудовой деятельности в РФ увеличилось до 2 млн. «Число поступивших в органы внутренних дел уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с иностранными работниками возросло почти на 40% и достигло 2,5 млн», — сказала она.
Кроме того, Волк напомнила, что с 5 февраля следующего года заработает реестр контролируемых лиц для борьбы с незаконной миграцией.