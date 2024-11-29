Платежом скрашен: СФ одобрил ратификацию договоров о долгах Индии по кредитам

Совет Федерации на заседании в среду, 27 ноября, одобрил ратификацию трех договоров к международным соглашениям между РФ и Индией в целях реструктуризации задолженности Индии по кредитам, выданным ей Россией на строительство АЭС. Договоры также переводят на рубли уплату оставшейся части задолженности. С чем связаны эти изменения и как страны планируют сотрудничать по другим экономическим вопросам — в материале «Известий».
Изменение соглашений
Реструктуризация не связана с платежеспособностью Индии и носит технический характер, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
— Проблемы с расчетами в долларах США из-за введения санкций в отношении российских банков не позволяли производить своевременные расчеты в соответствии с условиями договоров, заявил он «Известиям». — После погашения накопленной и просроченной задолженности в 2024 году Индия платит в соответствии с графиком. Так как задержка платежей связана с внешними, не зависящими от Индии и России факторами, она не повлияет на двусторонние отношения.
Договоры к международным соглашениям между Россией и Индией, подписанные в целях реструктуризации задолженности по кредитам, изменяют порядок выплат из-за сложности проведения платежей в долларах и предусматривают оплату в рублях, согласилась завкафедрой международных экономических отношений ЮРИУ — филиала Президентской Академии Татьяна Подольская.
— Россия и Индия уже длительное время реализуют меры по переходу на оплату в национальных валютах по внешнеторговым и иным сделкам с целью отказа от токсичных валют. И ратификация данных договоров — еще один шаг на этом пути. По данным на 12 ноября 2024 года, доля национальных и альтернативных валют в расчетах между Россией и Индией достигла почти 90%, — сказала «Известиям» она.
Платежи со стороны Индии в марте 2024 года были возобновлены, и просроченная задолженность была погашена. Республика в современной мировой экономике является лидером по темпам экономического роста с самым большим населением.
— По данным сентября 2024 года, темп экономического роста в стране составил 6,7%. Так, динамичный экономический рост обеспечит платежеспособность страны, а большое количество населения — рост потребностей в электроэнергии, которые успешно закрываются АЭС, построенных и строящихся с участием России, — добавила Татьяна Подольская.
Уровень закредитованности
Из крупных стран Индия имеет один из самых значительных уровней государственного долга: на уровне консолидированного бюджета соотношение госдолга и бюджетных доходов близко к 400%, процентные расходы к бюджетным доходам — около 25%, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. При этом госдолг преимущественно длинный по срокам погашения и внутренний, что несколько снижает риск рефинансирования.
— Надо понимать, что экономика Индии имеет множество стимулов к догоняющему росту просто даже за счет относительной бедности — любые инфраструктурные проекты, и в том числе в энергетике, имеют большой потенциал окупаемости. Мы по-прежнему наблюдаем средний экономический рост, стабильно превышающий 6%, — в этом смысле Индия находится в эшелоне стран, которые сейчас двигают мировую экономику вперед — она поддерживает экономики стран торговых партнеров растущим внутренним спросом, — пояснил «Известиям» эксперт.
Вместе с тем Индия демонстрирует устойчивый экономический рост и располагает значительными валютными резервами, подчеркнул основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Это позволяет стране своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Перевод расчетов по задолженности в рубли может снизить зависимость от колебаний валютных курсов. Помимо этого, такая мера упростит процесс платежей между странами.
— Учитывая эти факторы, Индия, вероятно, сможет без задержек погашать свою задолженность перед Россией, — заявил «Известиям» эксперт. — Реструктуризация задолженности и переход на расчеты в рублях подчеркивают высокий уровень доверия между Россией и Индией. Эти шаги свидетельствуют о стратегическом партнерстве и укрепляют экономические связи двух стран.
Переход на расчеты в национальных валютах, по его мнению, отражает общее стремление России и Индии снизить зависимость от доллара США в международных операциях. Это соответствует их интересам в укреплении финансового суверенитета.
Кроме того, обесценивание рубля создает экономические преимущества для Индии при оплате долговых обязательств. Это позитивно влияет на расчеты с Россией и делает их более выгодными для индийской стороны.
В целом такие меры способствуют дальнейшему развитию двусторонних отношений, укрепляют сотрудничество и открывают новые перспективы для взаимодействия, считает Денис Астафьев.
Кредитный риск
Основным фактором, обусловившим необходимость внесения последних изменений в условия российско-индийского соглашения по кредитам на строительство АЭС, были временные проблемы инфраструктурного характера, а именно проблемы с осуществлением платежей в иностранной валюте в условиях санкционного давления. Риски повторных просрочек платежей после устранения данных узких мест должны будут существенно снизиться, уверен младший аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.
— Кредитный риск по проекту низкий. Индийский партнер Росатома — «Корпорация ядерной энергетики Индии» — имеет устойчивые финансовые показатели, оцениваемые рейтинговыми агентствами страны на высоком уровне. Коэффициент нагрузки уже введенных в эксплуатацию реакторов последние годы вышел на уровень 80%, а спрос на электроэнергию в стране растет, поэтому стоит ожидать хорошей динамики денежных потоков по проекту, что будут идти на погашение обязательств, — заявил «Известиям» он.
Фактором риска, по его словам, является возможная ситуация избыточного перенаправления ресурсов на новые инвестиции компании, которая и наблюдалось в конце 2010-х годов — это и привело к просрочкам по платежам Росатому. По информации на август этого года, третий и четвертый энергоблоки завершены на три четверти (по ним наблюдалось затягивание сроков на 72 месяца, превышение стоимости над плановой на 73%). По пятому и шестому энергоблокам строительство идет по плану. Растущая связь России и Индии повышает стимул местных регулирующих органов к более тщательному контролю за исполнением обязательств перед российской стороной.
Сейчас реализация совместных проектов атомного сотрудничества с Индией становится для России более политически (а не столько экономически) значимым направлением, чем ранее, позволяя странам совместно формировать некоторые элементы меняющейся международной повестки, контуры нового многополярного мира, сказал «Известиям» доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
— Поэтому Россия и в дальнейшем будет идти на преференции в сотрудничестве с Индией, как это было с дисконтом на экспортные цены на российскую нефть или как это имеет место сейчас с реструктуризацией кредитов. Индийские компании имеют в перспективе амбиции по приобретению долей в российских нефтегазовых компаниях, в том числе в тех, которые работают в Арктике. В целом углубление экономического сотрудничества России и Индии в значительной степени способствовало снижению изоляции нашей страны со стороны Запада, — считает он.
В Минэнерго воздержались от комментариев, отметив, что тема находится вне зоны ответственности ведомства. Минпромторг перенаправил запрос «Известий» в Росатом, но на момент публикации ответ получен не был.