Платежом скрашен: СФ одобрил ратификацию договоров о долгах Индии по кредитам

Фактором риска, по его словам, является возможная ситуация избыточного перенаправления ресурсов на новые инвестиции компании, которая и наблюдалось в конце 2010-х годов — это и привело к просрочкам по платежам Росатому. По информации на август этого года, третий и четвертый энергоблоки завершены на три четверти (по ним наблюдалось затягивание сроков на 72 месяца, превышение стоимости над плановой на 73%). По пятому и шестому энергоблокам строительство идет по плану. Растущая связь России и Индии повышает стимул местных регулирующих органов к более тщательному контролю за исполнением обязательств перед российской стороной.