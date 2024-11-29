Нефть. Новый НПЗ Индии, цены на мазут и хрупкий мир

∙ Цены на мазут в Азии достигли самых высоких значений с 2022 года. В Европе цена мазута достигла самого высокого сезонного значения с 2010 года. Стоимость дизельного топлива и нафты также выросли в последние месяцы. Укрепление нефтепродуктов по отношению к сырой нефти может означать, что перспективы спроса на нефть не столь плачевны, как многие считают.