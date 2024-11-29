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Нефть. Новый НПЗ Индии, цены на мазут и хрупкий мир

Нефть марки Brent последние несколько дней консолидируется в узком диапазоне $71,8−72,8 за баррель. На графике просматривается почти 3-месячный восходящий тренд, который желательно не пробивать, отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Если предположить, что сейчас мы находимся вблизи нижней границы диапазона $71,3−76 за баррель, то логично ожидать скорого выхода котировок наверх. Однако лучше дождаться экспирации ближнего фьючерса (сегодня) и уже после оценивать потенциальную динамику актива на предстоящий месяц.

Индекс доллара DXY на этой неделе перешел к коррекции — позитивно для цен сырьевых товаров.

Ключевое событие следующей недели — заседание ОПЕК+.

В среду вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской «Хезболлой» — данный фактор больше не будоражит нефтетрейдеров. Однако неизвестно, насколько продолжительной и стабильной окажется данная геополитическая пауза.

Новостной фон

∙ Израиль и «Хезболла» вчера обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня — спустя день с момента официального вступления данного соглашения в силу.

∙ Индия в течение нескольких месяцев запустит новый НПЗ HPCL Rajasthan Refinery Ltd мощностью 9 млн тонн в год., что приведет к активным переговорам с ключевыми производителями нефти о срочном импорте дополнительных баррелей. Фаворит — российская нефть Urals. Другие варианты — сорта Arabian и Basrah.

∙ Цены на мазут в Азии достигли самых высоких значений с 2022 года. В Европе цена мазута достигла самого высокого сезонного значения с 2010 года. Стоимость дизельного топлива и нафты также выросли в последние месяцы. Укрепление нефтепродуктов по отношению к сырой нефти может означать, что перспективы спроса на нефть не столь плачевны, как многие считают.

∙ Стратегия Трампа по санкционному давлению на Иран может распространиться и на соседний Ирак.

Фьючерсы на природный газ на этой неделе скорректировались к линии краткосрочного тренда, от которой возобновили рост. Индикатор RSI, несмотря на достигнутые пики, не вошел в зону перепроданности, а значит потенциал для движения наверх все еще остается.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».