Нефть. Новый НПЗ Индии, цены на мазут и хрупкий мир

Если предположить, что сейчас мы находимся вблизи нижней границы диапазона $71,3−76 за баррель, то логично ожидать скорого выхода котировок наверх. Однако лучше дождаться экспирации ближнего фьючерса (сегодня) и уже после оценивать потенциальную динамику актива на предстоящий месяц.
Индекс доллара DXY на этой неделе перешел к коррекции — позитивно для цен сырьевых товаров.
Ключевое событие следующей недели — заседание ОПЕК+.
В среду вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской «Хезболлой» — данный фактор больше не будоражит нефтетрейдеров. Однако неизвестно, насколько продолжительной и стабильной окажется данная геополитическая пауза.
Новостной фон
∙ Израиль и «Хезболла» вчера обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня — спустя день с момента официального вступления данного соглашения в силу.
∙ Индия в течение нескольких месяцев запустит новый НПЗ HPCL Rajasthan Refinery Ltd мощностью 9 млн тонн в год., что приведет к активным переговорам с ключевыми производителями нефти о срочном импорте дополнительных баррелей. Фаворит — российская нефть Urals. Другие варианты — сорта Arabian и Basrah.
∙ Цены на мазут в Азии достигли самых высоких значений с 2022 года. В Европе цена мазута достигла самого высокого сезонного значения с 2010 года. Стоимость дизельного топлива и нафты также выросли в последние месяцы. Укрепление нефтепродуктов по отношению к сырой нефти может означать, что перспективы спроса на нефть не столь плачевны, как многие считают.
∙ Стратегия Трампа по санкционному давлению на Иран может распространиться и на соседний Ирак.
Фьючерсы на природный газ на этой неделе скорректировались к линии краткосрочного тренда, от которой возобновили рост. Индикатор RSI, несмотря на достигнутые пики, не вошел в зону перепроданности, а значит потенциал для движения наверх все еще остается.
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