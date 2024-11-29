Кабмин утвердил параметры инвестиционного налогового вычета

Размер вычета составит 3% — на такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.
Согласно документу, право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Также его смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, IT-компании.
Как отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, введение такого вычета станет дополнительным импульсом к развитию предпринимательской деятельности в России. «Важно, что эта мера направлена на поддержку не только традиционных секторов экономики, но и высокотехнологичных отраслей, включая телекоммуникации и информационные технологии. Речь идет о центрах обработки данных, операторах мобильной связи и интернет-провайдерах. Создание комфортных условий для развития цифровых компаний позволит укрепить инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности экономики и госуправления», — добавил он.