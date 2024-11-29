Кабмин утвердил параметры инвестиционного налогового вычета

Как отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, введение такого вычета станет дополнительным импульсом к развитию предпринимательской деятельности в России. «Важно, что эта мера направлена на поддержку не только традиционных секторов экономики, но и высокотехнологичных отраслей, включая телекоммуникации и информационные технологии. Речь идет о центрах обработки данных, операторах мобильной связи и интернет-провайдерах. Создание комфортных условий для развития цифровых компаний позволит укрепить инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности экономики и госуправления», — добавил он.