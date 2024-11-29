Эксперт подсчитала, как сильно подорожал фитнес в России из-за ставки ЦБ РФ

«Увеличение ключевой ставки ЦБ до 21% негативно сказывается на затратах и доходах клубов: растут проценты по кредитам, снижается покупательская активность, а проценты по вкладам и депозитам увеличиваются. Коммунальные тарифы выросли в среднем на 20%, а цены на расходные материалы и оборудование — на 32%, что привело к удорожанию услуг фитнес-клубов на 17,5%», — пояснила она.