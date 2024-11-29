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Эксперт подсчитала, как сильно подорожал фитнес в России из-за ставки ЦБ РФ

Услуги фитнес-клубов подорожали на 17,5% на фоне очередного повышения ключевой ставки Банка России. Об этом заявила NEWS.ru Елена Силина, глава Национального фитнес-сообщества.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik.com/CC0

«Увеличение ключевой ставки ЦБ до 21% негативно сказывается на затратах и доходах клубов: растут проценты по кредитам, снижается покупательская активность, а проценты по вкладам и депозитам увеличиваются. Коммунальные тарифы выросли в среднем на 20%, а цены на расходные материалы и оборудование — на 32%, что привело к удорожанию услуг фитнес-клубов на 17,5%», — пояснила она.

Силина добавила, что на фоне высокой волатильности рубля падает потребительский спрос, призвав расширить государственно-частное партнерство и инструменты концессионных соглашений на управление объектами физкультурно-оздоровительной отрасли для поддержки.

«Внедрение “Семейной карты” с частичным софинансированием государства, предоставляющей преференции многодетным семьям для занятий в физкультурно-оздоровительных организациях. Введение корпоративного налогового вычета, поддерживающего компании и организации, оплачивающие физкультурно-оздоровительные занятия и секции своим сотрудникам, путем снижения налогов на землю, имущество или пересмотр иных мер, принятых в регионах России», — заключила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».