Всплеск волатильности

Рынок накануне. Рынок остаётся очень тонким и волатильным. Индекс Мосбиржи в первой половине среды снизился на 1,5%, но затем развернулся и восстановился на 2,7% от внутридневных минимумов, показав рост по итогам дня на 1,13%. В сегменте ОФЗ спад продолжился, индекс RGBI снизился на 0,41%. Настроения инвесторов остаются под влиянием геополитических опасений и высокой инфляции. Индекс страха и жадности (RVI), отражающий степень волатильности на фондовом рынке, последние две недели повысился на 88% и находится на максимумах с октября 2022 года.
Котировки Brent остаются под давлением, несмотря на то, что члены ОПЕК+ обсуждают очередную отсрочку запланированного повышения добычи нефти, которое должно было начаться уже в январе. В среду цены на нефть Brent снизились на 1,07%, в четверг утром снижение продолжается умеренными темпами.
Рубль резко ослаб. В среду в течение дня валютный курс превысил 110 ₽ к доллару США и 15 ₽ по отношению к китайскому юаню. Ближе к вечеру ажиотажный спрос на валюту несколько угас, и рубль немного восстановился, на фоне заявления Банка России прекратить до конца года покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Резкое ослабление рубля в ноябре — сильный проинфляционный фактор, который может спровоцировать очередной всплеск потребительских цен в России.
За неделю с 19 по 25 ноября индекс потребительских цен повысился на 0,36% по сравнению с ростом на 0,37% на предыдущей неделе. Таким образом, инфляция незначительно замедлилась на рассматриваемой неделе. Тем не менее в годовом выражении инфляция остается высокой, достигая 8,6%.
Новости, ожидания и торговые идеи. Опережающую рынок динамику в среду показали акции компаний-экспортеров, котировки которых последнее время падали вместе с индексом, несмотря на выгодную для экспортеров девальвацию рубля. В лидерах в среду оказались представители нефтяного сектора, а также акции Алросы (ALRS 49,07 ₽, +6,6%) и Норникеля (GMKN 110,96 ₽, +6,61%), которые торгуются в области многолетних минимумов. Традиционно девальвация рубля благоприятно отражается на динамике котировок привилегированных акций Сургутнефтегаза (SNGSP 59,18 ₽, +1,63%), которые закрыли дивидендный гэп этого года. Денежная подушка на балансе компании переоценивается, а значит вместе с ней и форвардный дивиденд по итогам 2024 года. Если на конец года текущий курс сохранится на уровне 108 ₽ за доллар США, то по предварительным подсчётам дивиденд может составить около 14 ₽ на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза, что предполагает дивидендную доходность к текущей цене акции на уровне 23,8%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».