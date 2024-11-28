Всплеск волатильности

Новости, ожидания и торговые идеи. Опережающую рынок динамику в среду показали акции компаний-экспортеров, котировки которых последнее время падали вместе с индексом, несмотря на выгодную для экспортеров девальвацию рубля. В лидерах в среду оказались представители нефтяного сектора, а также акции Алросы (ALRS 49,07 ₽, +6,6%) и Норникеля (GMKN 110,96 ₽, +6,61%), которые торгуются в области многолетних минимумов. Традиционно девальвация рубля благоприятно отражается на динамике котировок привилегированных акций Сургутнефтегаза (SNGSP 59,18 ₽, +1,63%), которые закрыли дивидендный гэп этого года. Денежная подушка на балансе компании переоценивается, а значит вместе с ней и форвардный дивиденд по итогам 2024 года. Если на конец года текущий курс сохранится на уровне 108 ₽ за доллар США, то по предварительным подсчётам дивиденд может составить около 14 ₽ на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза, что предполагает дивидендную доходность к текущей цене акции на уровне 23,8%.