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Судьба замороженных российских активов: решение за Трампом

Судьба российских активов на миллиарды долларов, заблокированных в банках и финансовых учреждениях США, теперь находится в руках избранного президента Дональда Трампа, пишет Рудрашис Канжилал в статье для India Today.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

После начала военного конфликта на Украине западные страны заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов, и США были в авангарде этих усилий. Теперь встал важный вопрос: следует ли конфисковать эти средства и передать Киеву, чтобы помочь восстановить разрушенную экономику и инфраструктуру Украины?

Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, постоянно подчеркивают срочность использования этих активов для восстановления страны и гуманитарных усилий.

Требуемые расходы оцениваются в 486 млрд долларов, поэтому Киев рассчитывает на российские активы как на крайне необходимый спасательный круг.

Как пишет издание, в апреле этого года президент Джо Байден подписал Закон о РЕПО (REPO Act), который позволил правительству США арестовать замороженные российские активы в пределах его юрисдикции для оказания помощи в восстановлении Украины.

Хотя закон предписывает заблокировать российские активы, обнаруженные в США, он оставляет открытым вопрос о том, следует ли в конечном итоге конвертировать их в денежные средства и направить на восстановление Украины.

Трамп, вступив в должность президента, унаследует эту дилемму. Он славится своей непредсказуемостью в вопросах внешней политики, и его решение о судьбе этих активов остается неопределенным. Но в то время как США уже предприняли шаги по мобилизации части замороженных средств, в Европе по-прежнему спорят, что с ними делать.

Европейский союз, который удерживает замороженные российские активы на сумму около 220 млрд долларов, более осторожен.

Там высказываются опасения, что, если эти активы будут конфискованы западными странами, это дестабилизирует мировые валюты и побудит другие страны вывести свои активы из западных банков, что может спровоцировать международный финансовый кризис.

Некоторые эксперты опасаются, что Трамп может использовать их в качестве рычага давления на будущих мирных переговорах. Возможно, он предпочтет не конвертировать их и передать Украине, а просто использовать как разменную монету.

Но в любом случае решение Трампа может оказать существенное влияние на Европу. Если он откажется от мобилизации российских активов или что еще хуже сократит финансирование на восстановление Украины, у Европейского союза может не остаться иного выбора, кроме как самостоятельно задействовать эти средства.

Если Трамп решит продолжить конфискацию российских активов, ему, скорее всего, придется тесно сотрудничать с другими странами «Большой семерки»: закон предусматривает, что США могут предпринять такие действия только в том случае, если другие страны, такие как ЕС и Великобритания, согласятся последовать их примеру. Координация между этими ключевыми мировыми игроками будет иметь решающее значение.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».