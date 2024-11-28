Судьба замороженных российских активов: решение за Трампом

После начала военного конфликта на Украине западные страны заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов, и США были в авангарде этих усилий. Теперь встал важный вопрос: следует ли конфисковать эти средства и передать Киеву, чтобы помочь восстановить разрушенную экономику и инфраструктуру Украины?
Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, постоянно подчеркивают срочность использования этих активов для восстановления страны и гуманитарных усилий.
Как пишет издание, в апреле этого года президент Джо Байден подписал Закон о РЕПО (REPO Act), который позволил правительству США арестовать замороженные российские активы в пределах его юрисдикции для оказания помощи в восстановлении Украины.
Трамп, вступив в должность президента, унаследует эту дилемму. Он славится своей непредсказуемостью в вопросах внешней политики, и его решение о судьбе этих активов остается неопределенным. Но в то время как США уже предприняли шаги по мобилизации части замороженных средств, в Европе по-прежнему спорят, что с ними делать.
Европейский союз, который удерживает замороженные российские активы на сумму около 220 млрд долларов, более осторожен.
Некоторые эксперты опасаются, что Трамп может использовать их в качестве рычага давления на будущих мирных переговорах. Возможно, он предпочтет не конвертировать их и передать Украине, а просто использовать как разменную монету.
Но в любом случае решение Трампа может оказать существенное влияние на Европу. Если он откажется от мобилизации российских активов или — что еще хуже — сократит финансирование на восстановление Украины, у Европейского союза может не остаться иного выбора, кроме как самостоятельно задействовать эти средства.
Если Трамп решит продолжить конфискацию российских активов, ему, скорее всего, придется тесно сотрудничать с другими странами «Большой семерки»: закон предусматривает, что США могут предпринять такие действия только в том случае, если другие страны, такие как ЕС и Великобритания, согласятся последовать их примеру. Координация между этими ключевыми мировыми игроками будет иметь решающее значение.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».