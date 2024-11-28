Судьба замороженных российских активов: решение за Трампом

Трамп, вступив в должность президента, унаследует эту дилемму. Он славится своей непредсказуемостью в вопросах внешней политики, и его решение о судьбе этих активов остается неопределенным. Но в то время как США уже предприняли шаги по мобилизации части замороженных средств, в Европе по-прежнему спорят, что с ними делать.