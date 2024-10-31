Politico узнала об идее ЕК разрешить Euroclear использовать активы России

Еврокомиссия изучает возможность разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов России, сообщили Politico три чиновника, знакомых с ходом дискуссий.
Таким образом ЕК намерена защититься от ответных мер со стороны Москвы на выдачу Украине кредита в размере €45 млрд странами Большой семерки (G7), пишет издание. Еврокомиссия рассматривает этот шаг как последний способ компенсировать финансовой группе, куда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, убытки, понесенные в России из-за соблюдения западных санкций, сказали собеседники Politico.
Для покрытия расходов, связанных с разбирательствами в российских судах, Euroclear резервирует около 10% доходов от замороженных активов. По словам чиновников, с которыми поговорило Politico, сценарий с использованием части российских активов напрямую для покрытия этих обязательств был бы более «рентабельным».
Мера должна укрепить механизм, который страны G7 согласовали в окончательном варианте на прошлой неделе, полагают ее сторонники. В соответствии с ним, кредит Украине будет обслуживаться и погашаться будущими потоками непредвиденных доходов от российских активов.
После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. За девять месяцев 2024 года Euroclear заработала €5,1 млрд на российских активах,
Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина 31 октября сообщила, что работа по размораживанию золотовалютных резервов ведется, но детали публично не могут быть озвучены.
Как следует из картотеки арбитражных дел, в российских судах находится более 150 дел, где бельгийский депозитарий выступает ответчиком. Ряд этих процессов уже завершен в пользу российских лиц, и деньги по ним выплачены истцам: например, Росбанк взыскал с Euroclear $58 млн и 98,2 млн руб.; МТС-банк — $35,6 млн. В августе 2024 года АО «Гео-Система» обратилось в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. Спустя неделю Арбитражный суд Москвы принял это заявление к производству, предварительное заседание по делу назначено на 21 ноября.
В Euroclear полагают, что конфискация российских активов может подорвать доверие инвесторов к Европе. Германия, Франция и Италия подчеркивали, что суверенные активы защищены в соответствии с международным правом. Эти государства, а также Европейский центральный банк предупреждали, что конфискация также может подорвать доверие к евро как к валюте.
Москва рассматривает любые меры в отношении замороженных активов как «воровство». Кремль пригрозил ЕК ответными мерами на попытки направить доходы от них на помощь Киеву. Россия осуждает поддержк последнего со стороны Запада.