Politico узнала об идее ЕК разрешить Euroclear использовать активы России

Как следует из картотеки арбитражных дел, в российских судах находится более 150 дел, где бельгийский депозитарий выступает ответчиком. Ряд этих процессов уже завершен в пользу российских лиц, и деньги по ним выплачены истцам: например, Росбанк взыскал с Euroclear $58 млн и 98,2 млн руб.; МТС-банк — $35,6 млн. В августе 2024 года АО «Гео-Система» обратилось в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. Спустя неделю Арбитражный суд Москвы принял это заявление к производству, предварительное заседание по делу назначено на 21 ноября.