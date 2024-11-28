Счетная палата отметила снижение числа детей-сирот в очереди на жилье

«Принятые меры по обеспечению жилыми помещениями детей сирот на федеральном и региональном уровнях привели к тому, что в целом по Российской Федерации численность детей сирот, которые имели право на получение жилых помещений, в том числе своевременно не обеспеченных жильем, за 2023 год впервые за несколько лет сократилась на 3,3 тысячи человек (1,7%) и на 1 января 2024 года составила 187,5 тысячи человек», — говорится в документах.