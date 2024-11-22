В Госдуме напомнили о правах сирот на жилье

«Чтобы получить такое бесплатное жилье, необходимо встать на специальный учет с 14 до 23 лет. Для этого необходимо написать заявление, обратившись в местную администрацию напрямую или через МФЦ, а также приложить копии свидетельства о рождении, паспорта, документа, подтверждающего отсутствие или утрату попечения родителей или единственного родителя. Если сироте еще нет 18 лет, то документы направляет администрация дома-интерната, попечитель или опекун, если исполнилось 18 лет — направляет самостоятельно», — подытожил Сергей Гаврилов.