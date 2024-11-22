В Госдуме напомнили о правах сирот на жилье

«В нашей стране дети-сироты находятся под особой защитой. Они имеют право на бесплатное жилье, в которое смогут переехать из дома-интерната — с ними заключается договор найма специализированных жилых помещений. Это полномочия регионов. Сирота получит не комнату в старой коммуналке, а вполне нормальную квартиру или дом», — уточнил Сергей Гаврилов.
Он отметил, что в случае наличия квартир и домов в фонде специализированного жилья региона, сирота имеет возможность выбрать предпочтительный для себя вариант. Он пояснил, что жилье предоставляется по месту проживания. Кроме того, недвижимость обязана соответствовать всем стандартам пожарной безопасности и не может находиться в ветхом или аварийном состоянии, подчеркнул парламентарий.
Депутат также сообщил, что размер выделяемого жилья варьируется в зависимости от региона. Он обратил внимание на то, что в Москве площадь составляет 18 квадратных метров на человека, в Подмосковье — 27 квадратных метров, а в Самарской области — 33 квадратных метра.
«Чтобы получить такое бесплатное жилье, необходимо встать на специальный учет с 14 до 23 лет. Для этого необходимо написать заявление, обратившись в местную администрацию напрямую или через МФЦ, а также приложить копии свидетельства о рождении, паспорта, документа, подтверждающего отсутствие или утрату попечения родителей или единственного родителя. Если сироте еще нет 18 лет, то документы направляет администрация дома-интерната, попечитель или опекун, если исполнилось 18 лет — направляет самостоятельно», — подытожил Сергей Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».