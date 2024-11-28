Поставщики бытовой техники уведомили магазины о повышении цен

Два крупных производителя бытовой техники уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о грядущем увеличении отпускных цен. Французская компания «Группа “СЕБ-Восток”» (бренды Tefal, Rowenta, Krups и др.) сообщила в середине ноября о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Это связано с ростом стоимости комплектующих, увеличением логистических расходов и стоимости оборотного капитала. Также компания IPH appliances, принадлежащая турецкой Arcelic (которая в 2022 году приобрела три завода в Липецке: бренды Beko, Indesit, Grundig и др.), уведомила в начале ноября о росте цен на всю свою продукцию с 2 декабря, однако конкретные цифры не раскрыла (копии обоих писем имеются у «Ъ»).