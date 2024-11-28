Поставщики бытовой техники уведомили магазины о повышении цен

Два крупных производителя бытовой техники уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о грядущем увеличении отпускных цен. Французская компания «Группа “СЕБ-Восток”» (бренды Tefal, Rowenta, Krups и др.) сообщила в середине ноября о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Это связано с ростом стоимости комплектующих, увеличением логистических расходов и стоимости оборотного капитала. Также компания IPH appliances, принадлежащая турецкой Arcelic (которая в 2022 году приобрела три завода в Липецке: бренды Beko, Indesit, Grundig и др.), уведомила в начале ноября о росте цен на всю свою продукцию с 2 декабря, однако конкретные цифры не раскрыла (копии обоих писем имеются у «Ъ»).
Год назад иностранные производители также сообщали о повышении цен на 10−15%, ссылаясь на рост курса доллара и евро. Тогда эксперты прогнозировали, что отечественные бренды и локализованные производства иностранных компаний смогут сдерживать цены, напоминает «Коммерсант».
Сейчас и российские компании планируют поднять отпускные цены. Генеральный директор компании Kuppersberg Дмитрий Шашкин сообщил, что их компания увеличит цены на 10% уже с 2 декабря. «В текущих условиях будем вынуждены корректировать цены, что, несомненно, отразится на цене для конечного потребителя», — отметил генеральный директор Vard Алексей Беляков. Точные масштабы повышения цены он не назвал. Представители обеих компаний объясняют это решением ключевой ставки Центрального банка, валютными курсами и затратами на логистику.
Один из собеседников «Коммерсанта» не стал исключать вероятность, что рост курса доллара и высокая ключевая ставка могут поднять стоимость потребительской электроники более чем на 20% уже в январе 2025 года. «Сейчас ритейлеры и дистрибуторы распродают ту технику, которая была закуплена по курсу 85 ₽ за доллар. Когда складские запасы закончатся, компании будут уменьшать закупки», — говорит он.
По информации, предоставленной директором департамента КБТ компании «Марвел-Дистрибуция» Ларисой Сениной, некоторые вендоры увеличили закупочные цены на 2−4%. «На текущий момент ритейлеры преимущественно получают товар по ценам, оговоренным на сезон заранее и рассчитанным с учетом более низкого курса», — уточняет она. По мнению Сениной, влияние разницы курсов потребитель заметит на новых линейках продуктов, которые появятся на полках магазинов в 2025 году.
Еще один собеседник издания упомянул, что уже сейчас некоторые дистрибьюторы и ритейлеры занимаются оптимизацией расходов. Если ситуация не улучшится, то к весне 2025 года некоторые компании могут полностью уйти с рынка потребительской электроники или уменьшить свои объемы деятельности. Алексей Беляков отмечает, что уже наблюдается дефицит определенных марок бытовой техники, связанный с трудностями в кредитовании и оплате.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».