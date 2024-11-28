Официальный курс доллара от Центробанка превысил 109 рублей

Российская национальная валюта безостановочно дешевеет с прошлой недели, когда минфин США ввел санкции против Газпромбанка и еще 50 российских банков, что усложнило внешнеторговые расчеты и нарушило сложившийся баланс на валютном рынке. Паника на валютном рынке достигла апогея 27 ноября, когда курс рубля по «вечному» фьючерсу на доллар на торгах Мосбиржи колебался в широком диапазоне от 105,8 до 111,05 ₽ по евро — от 111,2 до 116,5 ₽ по евро и по юаню — от 14,3 до 15,17 ₽