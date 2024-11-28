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Официальный курс доллара от Центробанка превысил 109 рублей

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 ноября, превысил 109 рублей. Евро ЦБ РФ оценил выше 116 рублей, юань — почти в 14,7 рубля. Информация размещена на сайте регулятора.

Источник: Reuters

Российская национальная валюта безостановочно дешевеет с прошлой недели, когда минфин США ввел санкции против Газпромбанка и еще 50 российских банков, что усложнило внешнеторговые расчеты и нарушило сложившийся баланс на валютном рынке. Паника на валютном рынке достигла апогея 27 ноября, когда курс рубля по «вечному» фьючерсу на доллар на торгах Мосбиржи колебался в широком диапазоне от 105,8 до 111,05 ₽ по евро — от 111,2 до 116,5 ₽ по евро и по юаню — от 14,3 до 15,17 ₽

В среду вечером Банк России объявил, что прекращает покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Теперь до конца года ЦБ будет только продавать валюту на 8,4 млрд руб. ежедневно. Ниже спрос — ниже цена актива, что должно отразиться на снижении курсов иностранных валют.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников связал ослабление курса рубля с эмоциями на фоне санкций. При этом он подчеркнул, что российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран.