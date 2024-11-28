Нефть. Goldman Sachs и Morgan Stanley ждут цену на $5 выше

Фьючерсы на природный газ скорректировались к линии краткосрочного тренда и пока отталкиваются от него наверх. Сейчас котировки находятся в районе максимума июня этого года. В целом актив может возобновить ростовую волну — явного перегрева по RSI, как в случае других пиков года, пока нет.