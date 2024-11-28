Нефть. Goldman Sachs и Morgan Stanley ждут цену на $5 выше

Котировки находятся вблизи линии краткосрочного тренда (район $71,3 за баррель) — желательно его не пробивать. Сопротивление по-прежнему находится на уровне $75−76 за баррель.
Рынок ждет встречу ОПЕК+, которая была перенесена с 1 на 5 декабря — следующий четверг. Судя по разным источникам, организация вновь примет решение отложить запланированное увеличение добычи. Сюрпризом для рынка мог бы стать перенос этого вопроса не на месяц, а сразу на 1−2 квартала вперед.
При этом встречи стран-участниц перед заседанием могут свидетельствовать о наличии некоторого напряжения внутри картеля. На этой неделе прошли трехсторонние встречи Казахстана, России и Саудовской Аравии, а также Ирака, России и Саудовской Аравии. Ранее в этом году Ирак и Казахстан были замечены в превышении оговоренных объемов добычи.
Поддержку ценам сырьевых товаров может оказать дальнейшая коррекция индекса доллар DXY. При это риски геополитики пока сведены на нет.
Завтра ожидается экспирация ближнего контракта BRNF2025. Аналог на Мосбирже — BR-12.24. В этой связи возможна повышенная волатильность.
Новостной фон
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 1,84 млн баррелей. Снижение оказалось менее радикальным, чем прогнозировал API, но более сильным, чем ожидали рыночные аналитики. Запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей — рост, скорее всего, связан с ожиданиями по поводу увеличения спроса в преддверии Дня благодарения. На праздничной неделе люди совершают больше поездок.
∙ Сырьевые стратеги Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что текущие цены на нефть занижены и должны быть примерно на $5 выше. Причины — низкий уровень мировых запасов, ограничения по предложению и риск санкций против иранской нефти. При этом риторика о надвигающемся избытке предложения — это история следующего года.
∙ Крупный китайский переработчик купил порядка 10 млн баррелей нефти из Абу-Даби и Катара. Это помогло продавцам избавиться от излишков нефти, которые простаивали с предыдущих торговых циклов.
∙ Россия в ноябре увеличила экспорт нефтепродуктов более чем на 18% по сравнению с предыдущим месяцем.
∙ По прогнозу LSEG Oil Research, импорт нефти в Азию в ноябре вырастет незначительно по сравнению с октябрем. Однако импорт нефти в Китай, как ожидается, достигнет трехмесячного максимума.
∙ Россия, Казахстан и Саудовская Аравия провели переговоры в преддверии заседания ОПЕК+. Страны выразили приверженность целям картеля по сокращению добычи и заявили о готовности компенсировать любые ранее допущенные перепроизводства.
∙ Число нефтяных и газовых буровых установок сокращается третью неделю подряд — ранний признак возможного снижения будущей добычи.
Фьючерсы на природный газ скорректировались к линии краткосрочного тренда и пока отталкиваются от него наверх. Сейчас котировки находятся в районе максимума июня этого года. В целом актив может возобновить ростовую волну — явного перегрева по RSI, как в случае других пиков года, пока нет.
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