Может ли Китай диктовать свои условия в энергетических сделках с Россией

Однако время подписания этих соглашений заставило международных экспертов задуматься о том, имеет ли Пекин право решающего голоса в этих масштабных соглашениях. Пекин стал важным экономическим партнером Москвы, что сделало Россию крайне зависимой от китайского рынка. В то же время Китай продемонстрировал признаки нежелания становиться зависимым от российского импорта и наложил вето на аналогичное расширение трубопровода из-за разногласий по ценам.