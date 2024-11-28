Может ли Китай диктовать свои условия в энергетических сделках с Россией

При подписании первого соглашения Путин заявил, что новая производственная и трубопроводная инфраструктура стоимостью 80 млрд долларов станет «крупнейшим строительным проектом в мире в следующие четыре года», говорится в статье. Однако реализация проекта заняла более десяти лет из-за регулярных перерывов, поскольку Китай колебался в отношении соглашения.
К ноябрю 2024 года газовый маршрут длиной 5111 километров наконец завершен, и к концу этого года российский газ сможет обеспечить электроэнергией Шанхай, который находится в 12 000 километрах от Москвы. Как пишет South China Morning Post, трубопровод представляет собой «знаковый проект, подчеркивающий укрепление экономических связей между Китаем и его богатым ресурсами соседом», который обеспечит надежные ежегодные поставки природного газа для 130 миллионов китайских домохозяйств.
Российско-китайские отношения заметно укрепились после того, как западные санкции вынудили Кремль искать новых покупателей для своего колоссального экспорта ископаемого топлива.
И эти отношения, по условиям, установленным двойными 30-летними соглашениями, в ближайшие годы будут только укрепляться. Согласно второму соглашению, российский газовый гигант «Газпром» к 2026 году должен ежегодно поставлять China National Petroleum Corporation дополнительно 10 млрд кубических метров газа. Кроме того, запланировано еще несколько расширений трубопроводов, которые свяжут два существующих российских трубопровода с дополнительными китайскими рынками.
Однако время подписания этих соглашений заставило международных экспертов задуматься о том, имеет ли Пекин право решающего голоса в этих масштабных соглашениях. Пекин стал важным экономическим партнером Москвы, что сделало Россию крайне зависимой от китайского рынка. В то же время Китай продемонстрировал признаки нежелания становиться зависимым от российского импорта и наложил вето на аналогичное расширение трубопровода из-за разногласий по ценам.
Пока на Украине продолжается конфликт и не сняты антироссийские санкции, Россия, по словам экспертов Jamestown Foundation, «превращается из равноправного экономического партнера Китая в подчиненного».
Китай уже получает российский природный газ со скидкой, и поставки по завершенному трубопроводу будут продолжаться «со значительным дисконтом», пишет Semafor. Кроме того, Международный институт стратегических исследований утверждает, что возросшее влияние Китая на Россию «означает, что усилия России по перенаправлению экспорта газа на восток после ее энергетического “развода” с Европейским союзом принесут лишь ограниченные выгоды: в обозримом будущем около 150 млрд кубометров производственных мощностей останутся незадействованными».
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