Китаю тянут трубу помощи. Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан

Капитальные затраты на газопровод в трассировке через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров для Китая и 10 млрд кубометров для Казахстана источник «Ъ» оценивает примерно в 1,18 трлн руб. Но, говорит он, «Газпром», возможно, сможет оптимизировать часть расходов или добиться софинансирования со стороны Казахстана строительства участка по территории страны. В этом случае траты «Газпрома» не превысят 0,85 трлн руб. Как считает собеседник «Ъ», для российской компании было бы идеально получить финансирование от Китая или разместить в Китае долгосрочные облигации для привлечения относительно дешевого финансирования. По оценкам источника «Ъ», запущена труба может быть в 2029 году с выходом на полную мощность для Казахстана и Китая к 2034 году.