Исторический максимум: средние ставки по вкладам в России превысили 21,5% годовых

Средний максимальный процент по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках впервые превысил 21,5% годовых. За последние 12 месяцев показатель увеличился уже более чем в полтора раза на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Регулятор продолжает ужесточать денежно-кредитные условия и подталкивает россиян к сберегательной модели поведения, чтобы помочь побороть инфляцию. Финансовые организации, в свою очередь, внимательно следят за решениями Центробанка и повышают доходность вкладов. Причём в некоторых случаях она уже достигает 25—30%. Это, по словам экспертов, даёт людям возможность не только лучше защитить сбережения от роста цен, но и заработать.