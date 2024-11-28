Исторический максимум: средние ставки по вкладам в России превысили 21,5% годовых

Доходность банковских депозитов в России достигла максимального уровня за всё время наблюдений. Такой вывод следует из обновлённых материалов Центрального банка.
По данным регулятора, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях страны выросла до 21,56% годовых.
За последний год российские банки подняли свои проценты по депозитам более чем в полтора раза. Так, согласно материалам ЦБ, в ноябре 2023-го средний по стране показатель составлял около 13,64%.
«Рекордный рост процентов по вкладам в России объясняется прежде всего увеличением ключевой ставки Центрального банка. При нынешней денежно-кредитной политике (ДКП) регулятора банки нередко предлагают своим клиентам и депозиты под 25% годовых», — рассказал RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Напомним, во второй половине прошлого года для борьбы с повышением цен на товары и услуги Центробанк более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых. В июле 2024-го ЦБ довёл её до 18%, в сентябре — до 19%, а в октябре установил на отметке 21%.
За счёт такого ужесточения ДКП кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате со временем население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и вскоре ценовое давление должно ослабевать.
По последним данным Министерства экономического развития, уровень годовой инфляции в России всё ещё более чем вдвое превышает целевую отметку властей в 4% и колеблется вблизи 8,8%. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2024-го значение составит 8—8,5%, но уже в 2025-м должно опуститься до 4,5—5%. Для этого регулятор пока планирует сохранять жёсткие денежно-кредитные условия и даже может снова поднять ставку на следующем заседании — 20 декабря.
«Совет директоров (Центробанка. — RT) допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Но хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение. Оно будет приниматься, исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — цитирует ТАСС зампреда ЦБ Алексея Заботкина.
Тем не менее уже сегодня многие банки в России предлагают своим клиентам депозиты под 22—25% годовых. При этом в некоторых случаях значение достигает 30%, свидетельствуют данные сервиса «Сравни».
«Если до конца 2024 года ключевая ставка снова вырастет, это, безусловно, скажется на процентах по депозитам, и уже в I квартал 2025-го банки могут зайти с ещё более выгодными предложениями для своих клиентов. При этом по мере ужесточения ДКП среди финансовых организаций растёт и конкуренция за вкладчиков, у которых появляется возможность выбирать комфортные для себя условия размещения денежных средств», — рассказал RT руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.
Более того, на привлекательность банковских вкладов повлияла и отмена комиссий при переводах самому себе через систему быстрых платежей (СБП). Таким мнением с RT поделился директор департамента розничного кредитования «Цифра банк» Юрий Эйдинов.
Напомним, с 1 мая у россиян появилась возможность бесплатно отправлять на свои счета в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Прежде лимит составлял всего 100 тыс. рублей, а за его превышение финансовые организации взимали дополнительную плату. По словам Эйдинова, после вступления нововведений в силу банки стали активнее конкурировать друг с другом и чаще предлагать более выгодные проценты по вкладам для удержания средств клиентов.
Защита от инфляции
На фоне растущей доходности банковских вкладов эксперты Центробанка отмечают активный приток средств населения на депозиты. Согласно последним данным регулятора, в октябре 2024 года объём денег россиян на счетах в кредитных организациях увеличился примерно на 700 млрд рублей и достиг 52,9 трлн.
«Срочные вклады населения продолжают увеличиваться из-за роста ставок… Всего с начала года средства населения выросли на 7,4 трлн рублей (+16,3%), что более чем в два раза превышает результат за тот же период прошлого года (+3,6 трлн рублей, +9,6%)», — говорится в исследовании ЦБ.
Как отмечают в регуляторе, на сегодняшний день вклады по-прежнему остаются наиболее понятным и безопасным инструментом сохранения средств, а деньги на них застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей. При этом нынешние депозитные ставки позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать, отметил Юрий Эйдинов.
«Текущие ставки по вкладам на один год достигают уровня 20—23% годовых, при этом средний уровень инфляции на 2025 год ЦБ прогнозирует в диапазоне 6,1—6,8%. Таким образом, даже если реальная инфляция окажется выше прогнозной, депозиты, оформленные по текущим условиям, будут как минимум сохранять для клиентов покупательную способность денежных средств, а при позитивном сценарии позволят и заработать реальный доход», — подчеркнул Эйдинов.