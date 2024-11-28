Чернышенко: промышленности РФ нужно еще 1,8 млн специалистов к 2030 году

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Промышленности России понадобится дополнительно 1,8 млн специалистов к 2030 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выездном заседании комиссий Государственного совета РФ по направлениям «Кадры», «Молодежь и дети», «Технологическое лидерство», которое проходит на федеральной территории Сириус.
«Что касается кадров и технологий, как раз в портфеле этих стратегических сессий у председателя правительства выделяется достойное время. Совсем недавно была стратсессия по развитию вузов и колледжей, которые обеспечивают подготовку инженерными кадрами и востребованными научными разработками. И тогда [министр промышленности и торговли РФ] Антон Андреевич Алиханов как раз озвучил цифры дополнительной потребности, которая стоит перед отраслями промышленности, которая суммарно до 2030 года выражается в амбициозной цифре 1,8 млн специалистов. Это разная квалификация: это рабочие специальности, это кадры высшей квалификации», — рассказал Чернышенко.
Он назвал задачу по подготовке такого количества кадров амбициозной, но достижимой.
«Она у нас декомпозирована в составе национальных проектов технологического лидерства, которых девять. [Для] восьми из них уже паспорта утверждены, и в каждом из них содержится либо один федеральный проект, в котором объединены и кадры, и наука, либо два отдельных — как нам поручил президент, где очень четко все разложены эти потребности», — пояснил вице-премьер.
Ранее 20 ноября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что правительство РФ завершило формирование восьми национальных проектов по технологическому лидерству, на которые будет направлено 3 трлн рублей из бюджета РФ до 2030 года. По его словам, критическое значение имеет национальный проект по средствам производства и автоматизации, в его рамках РФ до 2030 года будет произведено около 40 тыс. единиц роботов разного назначения, а в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» планируется создать 55 критически важных технологических цепочек, что обеспечит прирост добавленной стоимости примерно на 1 трлн рублей. Среди других важных нацпроектов Мантуров назвал проекты по транспортной мобильности, развитию космоса, обеспечению передовыми решениями системы здравоохранения, продовольственной безопасности, по новым атомным и энеготехнологиях, а также нацпроект «Биоэкономика». Нацпроект по сегменту «Биохимия» и постоянного рециклинга, то есть переработки отходов, будет доработан до апреля 2025 года.