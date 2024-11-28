Чернышенко: промышленности РФ нужно еще 1,8 млн специалистов к 2030 году

Ранее 20 ноября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что правительство РФ завершило формирование восьми национальных проектов по технологическому лидерству, на которые будет направлено 3 трлн рублей из бюджета РФ до 2030 года. По его словам, критическое значение имеет национальный проект по средствам производства и автоматизации, в его рамках РФ до 2030 года будет произведено около 40 тыс. единиц роботов разного назначения, а в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» планируется создать 55 критически важных технологических цепочек, что обеспечит прирост добавленной стоимости примерно на 1 трлн рублей. Среди других важных нацпроектов Мантуров назвал проекты по транспортной мобильности, развитию космоса, обеспечению передовыми решениями системы здравоохранения, продовольственной безопасности, по новым атомным и энеготехнологиях, а также нацпроект «Биоэкономика». Нацпроект по сегменту «Биохимия» и постоянного рециклинга, то есть переработки отходов, будет доработан до апреля 2025 года.