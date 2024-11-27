СФ одобрил закон о налогообложении цифровой валюты

Документом определяется, что к доходам, которые формируют налоговую базу по НДФЛ, будут отнесены доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга цифровой валюты в РФ. Датой фактического получения таких доходов признается дата, на которую у лица, осуществляющего майнинг, возникает право распоряжаться такой цифровой валютой, в том числе путем зачисления такой цифровой валюты непосредственно на счет другого лица. Доходы от сделок с цифровой валютой будут объединены в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС и по вкладам в российских банках.