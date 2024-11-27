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Нефть игнорирует прекращение огня между Израилем и Ливаном

Согласно данным Investing.com, в среду цены на нефть остаются практически стабильными, несмотря на сообщения о том, что Израиль согласился на перемирие с ливанской группировкой «Хезболла». Это событие лишь временно уменьшило премию за риск.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Потери нефти были ограничены данными о неожиданном сокращении запасов в США, что усилило ставки на ужесточение условий поставок. Цены на нефть немного повысились: фьючерсы Brent торговались на уровне примерно $72,34 за баррель, а WTI — $68,78.

Позитивное влияние на рынок оказало также сообщение Reuters о том, что ОПЕК+ может отсрочить планы по увеличению добычи. Заседание картеля назначено на 1 декабря. По данным Американского института нефти, запасы «черного золота» в США сократились почти на 6 млн баррелей, хотя ожидалось их увеличение.

Эти данные укрепили надежды на высокий спрос на топливо в США, что может в будущем уменьшить поставки. Ожидается, что аналогичный отчет Министерства энергетики подтвердит эту динамику.

Цены на нефть, снизившиеся ранее из-за новостей о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», удерживаются на уровне. Соглашение Байдена от 26 ноября 2024 года о выводе войск из Ливана на 60 дней символизирует снижение напряженности в ближневосточном конфликте по прошествии 13 месяцев активных боевых столкновений. Документ уменьшает риск перебоев поставок нефти, несмотря на то, что прогнозируется продолжение боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».