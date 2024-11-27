Нефть игнорирует прекращение огня между Израилем и Ливаном

Цены на нефть, снизившиеся ранее из-за новостей о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», удерживаются на уровне. Соглашение Байдена от 26 ноября 2024 года о выводе войск из Ливана на 60 дней символизирует снижение напряженности в ближневосточном конфликте по прошествии 13 месяцев активных боевых столкновений. Документ уменьшает риск перебоев поставок нефти, несмотря на то, что прогнозируется продолжение боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.