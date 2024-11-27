Нефть и газ. Что ждать от ОПЕК+?

∙ Крупные нефтетрейдеры (Vitol, Gunvor) ожидают, что ОПЕК+ на предстоящем заседании 1 декабря в очередной раз отложит запланированный рост добычи. Ранее аналогичную информацию сообщили источники Reuters, а также министр энергетики Азербайджана. Согласно опросу Bloomberg, повышение добычи может быть отложено не на 1 месяц, а сразу до 2-го квартала 2025 г. А по мнению аналитиков RBC Capital Markets — до конца 2-го квартала 2025 года.