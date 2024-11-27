Нефть и газ. Что ждать от ОПЕК+?

Ранее издание Bloomberg приводило свои расчеты, согласно которым премия за геополитический риск в нефтяных ценах уже отсутствует — выходит, не обманули.
Поддержу котировкам сейчас оказывают многочисленные сообщения о том, что ОПЕК+ все-таки намерен продлить свои планы по наращиванию добычи. Дополнительным позитивом станет продление этих планов не на месяц, а сразу на 1−2 квартала вперед.
Также позитивом для нефтяных цен выступили данные Американского института нефти о сильном недельном сокращении коммерческих запасов в стране — сразу на 5,9 млн баррелей. Если EIA сегодня подтвердит эту динамику, то это будет позитивно для нефтяных цен. Однако данные API и EIA могут сильно расходиться.
Давление на черное золото по-прежнему оказывает крепкий доллар.
29 ноября предстоит экспирация ближнего фьючерса — BRNF2025. Он торгуется чуть выше $73 за баррель. Следующий контракт — в районе $72,5. Аналогичный ему фьючерс на Мосбирже — BR-12.24 — тоже будет экспирирован.
С точки зрения технического анализа, цена Brent (фьючерс BRNG2025 на ICE Europe) находится вблизи краткосрочного восходящего тренда — район $71,3 за баррель. Сопротивление —блок $75−76 за баррель.
Новостной фон
∙ Крупные нефтетрейдеры (Vitol, Gunvor) ожидают, что ОПЕК+ на предстоящем заседании 1 декабря в очередной раз отложит запланированный рост добычи. Ранее аналогичную информацию сообщили источники Reuters, а также министр энергетики Азербайджана. Согласно опросу Bloomberg, повышение добычи может быть отложено не на 1 месяц, а сразу до 2-го квартала 2025 г. А по мнению аналитиков RBC Capital Markets — до конца 2-го квартала 2025 года.
∙ Ирак, Россия и Саудовская Аравия обсуждают энергетические рынки перед встречей ОПЕК+.
∙ Нефтяные танкеры неплохо поднаторели в обходе санкций. Спектр хитростей довольно широк — отключение транспондеров, подача ложных сигналов о местоположении («спуфинг»), мимикрия под уже списанные суда. Поддельные сигналы о местоположении и скорости движения в итоге приводят к геометрически идеальным круговым узорам. Bloomberg публикует занимательное фото с этими «инопланетными» кругами на полях. По информации издания, технологии отслеживания нарушения санкций тоже не стоят на месте.
∙ ЕС готовит 15-й пакет санкций, в который могут включить ограничения против нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть.
∙ Боб Макналли, основатель Rapidan Energy, считает, что рынок нефти недооценивает перспективу ужесточения санкций против России и Ирана. По его мнению, новая администрация США будет использовать уязвимость Ирана перед нефтяными санкциями, чтобы подтолкнуть его к сделке по ядерной программе. По расчетам Rapidan Energy, это приведет к сокращению поставок иранской нефти на 500 тыс. б/с. Выпадение 1−1,2 млн б/с устранит угрозу прогнозируемого избытка предложения.
∙ Трамп планирует ввести 25%-пошлину против товаров из Канада, Китая и Мексики. Нефть — не исключение. Аналитики предупреждают, что это приведет к росту цен на нефть и бензин.
∙ Топ-менеджер Exxon Mobil заявил о том, что производители нефти и газа не пойдут по пути радикального увеличения добычи, несмотря на все заявления Трампа.
∙ Глава МЭА ожидает «комфортного» рынка в следующем году, если только не произойдет крупной геополитической эскалации.
Фьючерсы на природный газ не смогли пройти сопротивление на $3,392 и развернулись в коррекцию. Ближайшую поддержку можно искать в районе месячного тренда, однако она не является достаточно сильной. Логичнее было бы увидеть коррекцию к пробитому нисходящему сопротивлению.
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