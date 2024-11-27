Каким будет курс рубля 28 ноября 2024: прогноз эксперта

Большая перепроданность бумаг, падение рубля и ценовой оптимизм в сырьевых товарах стимулировали покупателей. Вместе с тем, геополитический фон остается возмущенным, а вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре увеличивается на фоне текущей девальвации.
Внешний фон был неоднородным. В уверенном плюсе завершили торги среды китайские биржи, в Европе биржевые индексы в основном несли потери. Предварительная оценка ВВП США за III кв. — 2,8% кв./кв. — совпала с прогнозами аналитиков.
Сегодня позднее выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Российский рынок в четверг может реагировать на публикуемые сегодня данные по недельной инфляции. Замедление темпов роста потребительских цен могло бы улучшить сентимент.
Завтра ТКС, Русгидро и АФК Система раскроют отчетности по МСФО. Мировые рынки будут торговаться без США, где будет выходной в связи с Днем благодарения. Из статистики дня выделим индекс экономических ожиданий еврозоны за ноябрь.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 ноября — 2425−2550 п.
Прогноз до конца недели по биржевому курсу рубля к юаню — 14,2−15,2, по доллару — 105−115. Резкое усиление курсовой волатильности связано с тем, что каналы внешнеторговых расчетов нарушились из-за введенных недавно западных санкций к банковскому сектору России. Кроме этого, рубль страдает от сезонных трендов — активизации потребительского спроса, всплеска бюджетных расходов. Наконец, не в пользу нацвалюты играет высокое геополитическое напряжение. Фактор налогового периода в условиях рыночного дисбаланса и ажиотажных настроений в этот раз не играет заметной роли. Валюты еще могут обновить максимумы, но в целом, представляется, что фаза ослабления рубля близка к завершению. У финансовых властей остаются рычаги воздействия на курс. В частности, увеличить предложение валюты могла бы приостановка зеркалирования операций Минфина Центробанком.
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