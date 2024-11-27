Каким будет курс рубля 28 ноября 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца недели по биржевому курсу рубля к юаню — 14,2−15,2, по доллару — 105−115. Резкое усиление курсовой волатильности связано с тем, что каналы внешнеторговых расчетов нарушились из-за введенных недавно западных санкций к банковскому сектору России. Кроме этого, рубль страдает от сезонных трендов — активизации потребительского спроса, всплеска бюджетных расходов. Наконец, не в пользу нацвалюты играет высокое геополитическое напряжение. Фактор налогового периода в условиях рыночного дисбаланса и ажиотажных настроений в этот раз не играет заметной роли. Валюты еще могут обновить максимумы, но в целом, представляется, что фаза ослабления рубля близка к завершению. У финансовых властей остаются рычаги воздействия на курс. В частности, увеличить предложение валюты могла бы приостановка зеркалирования операций Минфина Центробанком.