HeadHunter завершила редомициляцию «дочек» в Россию с Кипра

МКАО «Хэдхантер» — новая материнская компания группы, которая появилась в 2023 году в Калининградской области. По итогам первого этапа редомициляции структура получила 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC. В начале октября HeadHunter получил разрешение на переезд в Россию. Акционеры кипрской группы также одобрили новый состав совета директоров. Размер уставного капитала оценили в 50 млн акций по 21 коп. за каждую.