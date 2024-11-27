Биржи. Падение набирает обороты

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные Выручка «Озон Фармацевтика» (OZPH 26,29 ₽, −4,88%) за 9 месяцев 2024 года повысилась на 33,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 18,1 млрд руб., EBITDA — на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль — на 32,2%, до 3,4 млрд руб. Компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития, поэтому капитальные расходы выросли на 569% до 2,4 млрд руб., что негативно отразилось на свободном денежном потоке, который снизился на 26,5% до 3,8 млрд руб. Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции «Озон Фармацевтики» привлекательными для долгосрочных вложений.