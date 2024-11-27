Аналитики отметили рост популярности криптовалюты для внешних расчетов в МСБ

Также отмечается, что продолжает расти популярность юаня: за последние полгода 56% МСП использовали эту валюту в переводах. Осенью 2022 года таких компаний было 48%, осенью 2023 года — уже 53%. В свою очередь в 2024 году доллар и евро во внешних платежах использовали 25% компаний сектора МСП. В 2022 году эта цифра составляла 53% и 48% соответственно. «В то же время сохраняется актуальность валют других стран, заместивших западные страны во внешней торговле с РФ, например, таких как дирхам ОАЭ. А вот валюты стран СНГ третий год теряют свою востребованность, что в большей степени связано с ростом рублевых расчетов», — указано в исследовании.