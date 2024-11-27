Аналитики отметили рост популярности криптовалюты для внешних расчетов в МСБ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес начал использовать во внешних расчетах криптовалюту, таким способом платежа за рубеж в 2024 году пользовались 2% опрошенных компаний, в то время как в предыдущие два года этот инструмент не использовался. Такие данные следуют из материалов индекса RSBI, который совместно публикуют Промсвязьбанк и «Опора России» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Также отмечается, что продолжает расти популярность юаня: за последние полгода 56% МСП использовали эту валюту в переводах. Осенью 2022 года таких компаний было 48%, осенью 2023 года — уже 53%. В свою очередь в 2024 году доллар и евро во внешних платежах использовали 25% компаний сектора МСП. В 2022 году эта цифра составляла 53% и 48% соответственно. «В то же время сохраняется актуальность валют других стран, заместивших западные страны во внешней торговле с РФ, например, таких как дирхам ОАЭ. А вот валюты стран СНГ третий год теряют свою востребованность, что в большей степени связано с ростом рублевых расчетов», — указано в исследовании.
Отмечается, что за последние полгода почти каждый пятый предприниматель осуществлял трансграничные платежи, что в целом остается на уровне прошлого года (17%). Более активно международные переводы осуществляли представители среднего бизнеса (38% МСП) и малого бизнеса (25% МСП), обычно имеющие больше стейкхолдеров. По сферам деятельности чаще такие платежи осуществляли компании в производстве (27%), которые активнее вовлечены в ВЭД.
При этом продолжают расти барьеры при трансграничных переводах на фоне нарастающего санкционного давления и увеличения числа банков-посредников в цепочке переводов. Самая частая проблема, с которой сталкивались МСП за последние полгода, — это по-прежнему отказ иностранного банка в проведении платежа (у 61%). При этом за год ситуация обострилась: зарубежные банки стали чаще отказывать в проведении платежа из-за опасений вторичных санкций.
У большинства МСП комиссия за перевод в среднем составляет 2−6%: 28% предпринимателей указали, что в среднем платят комиссию на уровне 2−4%, а 31% компаний — 5−6%. При этом каждому четвертому бизнесмену, осуществлявшему трансграничные платежи, пришлось столкнуться с комиссией более 7%.
В рамках индекса RSBI был проведен опрос 1 750 предпринимателей.