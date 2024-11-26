Рынок остается под давлением

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные доходы Московской биржи (MOEX 190,28 ₽, −4,39%) за 9 месяцев 2024 года увеличились на 59% до 110,8 млрд руб. за счет двукратного роста процентных доходов и прироста комиссионных доходов на 23,9% (до 44,9 млрд руб.). Основной рост наблюдался на фондовом (+33,2%), денежном (+32,4%) и срочном (+39,1%) рынках, тогда как доходы на валютном рынке снизились на 8,4%. Операционные расходы выросли на 79,7% (до 33,7 млрд руб.) в основном из-за увеличения затрат на персонал и маркетинг, включая проект «Финуслуги». Чистая прибыль биржи выросла в 1,5 раза, составив 61,9 млрд руб. Акции МосБиржи торгуются с коэффициентом P/B на 2024 около 1,7, т. е. с премией относительно акций банков, которая обусловлена стабильным доходом Московской биржи (процентный доход от размещения свободных остатков и комиссионный доход от торговли) и отсутствием кредитного риска.