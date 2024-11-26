«Руспродсоюз»: средняя наценка на картофель в магазинах превышает 100%

Как писала газета «Известия», депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой проверить рост наценки на картофель в торговых сетях. Парламентарии подчеркивают, что картофель относится к социально значимым товарам, а его цена продолжает расти. В то же время ФАС уже возбудила четыре дела в отношении логистических центров за нарушение закона о торговле.