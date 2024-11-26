Зри в клубень: Генпрокуратуру и ФАС попросили разобраться с чрезмерными наценками на картофель

Генпрокуратуру и ФАС просят проверить рост наценки торговых сетей на картофель. Такое обращение в адрес ведомств подготовили в Госдуме. Депутаты утверждают, что сейчас картофель продается в торговых сетях уже в четыре-пять раз дороже опта, однако производители говорят лишь о двукратной наценке. Парламентарии напоминают, что этот товар относится к категории социально значимых, при этом его стоимость продолжает увеличиваться еженедельно. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что совместно с Минпромторгом проводят работу по переводу производителей и торговых сетей на прямые долгосрочные договоры поставок. ФАС тем временем уже возбудила четыре дела в отношении логистических центров за нарушение закона о торговле.
В России просят проверить цены на картофель
Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях. С такой просьбой в ведомства обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный. С документом ознакомились «Известия».
— В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Почему же такие «накрутки» в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше, — пояснил депутат.
По его словам, в некоторых магазинах картофель продается уже от 85 рублей и дороже — при том, что этот товар отнесен к группе социально значимых. Анатолий Выборный напомнил: в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%.
— В связи с этим я обратился в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой провести проверку ценообразования на картофель в торговых сетях. Овощ, как сообщает Росстат, растет в цене каждую неделю. Необходимо принять незамедлительные меры, так как для многих семей в РФ картофель — один из основных продуктов питания, — подчеркнул депутат.
Политик передал «Известиям» одно из обращений граждан по поводу цен. В нем сообщается, что цены на картофель в опте, предлагаемый на различных интернет-агрегаторах от фермеров, начинаются от 10 рублей за 1 кг в зависимости от его размера. За 20 рублей можно купить товар высшего сорта, говорится в письме. При этом в документе даются ссылки на прайсы торговых сетей, которые продают картофель начиная от 40−50 рублей за 1 кг.
«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать перспективы проверки наценки на картофель ритейлом. Ранее глава ведомства Игорь Краснов поручал провести аналогичную проверку стоимости молока, после чего цены на товар снизились. Редакция также адресовала вопросы в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и крупнейшие торговые сети с просьбой прокомментировать размер наценки на овощ.
Причины подорожания картофеля
Осеннее подорожание картофеля началось в России с середины октября — фактически одновременно с завершением его сбора. За одну неделю прошлого месяца в ряде регионов он подорожал более чем на 5%. Как сообщали «Известия», увеличение цены в рознице ранее зафиксировали статистические ведомства в ряде субъектов. Самый большой рост был отмечен в Волгоградской области — на 5,9%. С этого момента цены на овощ, согласно официальной статистике Росстата, каждую неделю поднимались. По последним данным службы, с начала года их рост уже составил 73,82%.
В ФАС рассказали, что уже принимают меры по стабилизации роста цен.
— ФАС проводит анализ цен на ряд социально значимых продуктов питания, в том числе на картофель «первой цены». Служба отмечает, что между производителями и розничными магазинами возможно наличие одной или нескольких оптовых организаций и транспортных компаний, которые занимаются логистикой, хранением, обработкой, сортировкой, упаковкой, что также влияет на конечную стоимость продукта, — сообщили «Известиям» в службе.
При этом ведомство аналогично осуществляет контроль в указанных посреднических звеньях.
— Например, территориальные органы ФАС возбудили уже четыре дела в отношении логистических центров. Они были признаны нарушившими закон о торговле и оштрафованы, — пояснили «Известиям» в службе.
Меры по стабилизации цен на картофель
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что также ведут работу по стабилизации ценообразования на картофель.
— Министерство совместно с Минпромторгом проводят системную работу по переводу производителей и торговых сетей на прямые долгосрочные договоры поставок. Это позволяет обеспечивать прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице, что способствует сохранению стабильной ситуации на рынке картофеля, овощей и других продуктов, — сообщили в пресс-службе министерства.
При этом там подчеркнули, что в России сегодня нет дефицита этого овоща.
— Несмотря на сложные погодные условия текущего года, в России ожидается хороший урожай картофеля — не ниже среднего показателя за последние пять лет. По предварительным оценкам, он составит порядка 7,3 млн т в организованном секторе, что соответствует уровню 2022 года. Этот объем позволит обеспечить основную часть внутренних потребностей, — отметили в министерстве.
Там также сообщили, что в первой половине следующего года традиционно на российский рынок будет поступать импортный молодой картофель из дружественных стран, что дополнит ассортимент в межсезонье.
А вот в Картофельном союзе сообщили, что в этом году в России произведено мало овоща, который подпадает под стандарты торговых сетей.
— Два года мы находились в состоянии низкой цены на картофель — 11−12 рублей за 1 кг. Это связано с тем, что в прошлом году был собран рекордный урожай в 8,6 млн т. Низкая цена сказалась на доходности нашего сектора и привела к тому, что многие аграрии сократили посадочные площади. Кроме того, вмешалась погода, которая сказалась на качестве продукта. Это привело к тому, что сейчас наблюдается дефицит картофеля с точки зрения торговых сетей, который соответствует их требованиям. Это доказывают цены, которые мы видим на полках, — пояснила «Известиям» руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина.
По ее словам, за 10 рублей продается мелкий картофель, а в стоимость овоща от 20 рублей в опте нужно закладывать цену предпродажной подготовки.
— Оптовая цена на картофель сегодня справедливая. В прошлом году она была 10 рублей за 1 кг, в этом году 20 рублей. Что касается цены на овощ в торговых сетях, тут тоже нужно учитывать логистику, есть ли посредники между производителями и торговыми сетями, а также как упакован и отсортирован товар, — пояснила эксперт.
Новые законодательные нормы по ценам на продукты
В комитете Госдумы по защите конкуренции в качестве одной из главных причин роста цен на продукты считают требования торговых сетей к поставщикам, выставляемые для входа на торговую площадку.
— Мы разработали законопроект, который позволит ФАС возбуждать дела по нарушению торговыми сетями антимонопольного законодательства без контрольных проверок, если они не предоставляют информацию об условиях отбора поставщиков, а также нарушили требования договора по поставке продовольственных товаров, — рассказал «Известиям» зампред комитета Сергей Лисовский.
По его словам, сегодня некоторые торговые сети создали при себе логистические центры, которые формально не имеют к ним отношения. Но по факту поставщики не могут зайти в сети, пока не отдадут свою продукцию этим центрам, которые выдвигают им свои условия, включая всевозможные бонусы, требования к утилизации непроданной продукции и так далее, пояснил депутат.
— Сегодня чтобы установить нарушение, сначала ФАС должна признать, что логистический центр является частью торговой сети, установить факт навязывания тех или иных услуг, что зачастую очень сложно, так как участники процесса не представляют необходимые документы, боятся предоставлять реальные договоры, а потом вводить регулирование. Поэтому мы хотим дать возможность службе ускорить принятие этих мер. Безусловно, эта ситуация сказывается на конечной стоимости товаров, так как поставщики вынуждены закладывать свои потери от требований торговых сетей, — пояснил депутат.
Если мы хотим, чтобы наше общество было удовлетворено ценой, то в первую очередь нужно взять под контроль торговые сети, которые сегодня зарабатывают гораздо больше, чем производители, заявил «Известиям» председатель ассоциации «Народный фермер Чувашии» Леонид Кузнецов.
— Мы продаем сегодня картофель в опте по 25−30 рублей с НДС и доставкой, а в магазинах он стоит 50−60 рублей. То есть наценка в два раза. Это касается не только картофеля, но и переработанных продуктов. Например, мы также производим картофельные чипсы. Если в опте они стоят 50 рублей за 100 г, то в магазинах уже 105 рублей. То есть зачем строить заводы или цеха, когда можно так на перекупе заработать? — задался вопросом представитель бизнеса.
При этом попасть в сети поставщики просто так не могут, они должны заплатить за вход. Таким образом производителей вгоняют в рамки по ценам, с которых ритейл может заработать. Чтобы решить этот вопрос, нужно ограничить наценку сетей на федеральном уровне, считает эксперт.