Зри в клубень: Генпрокуратуру и ФАС попросили разобраться с чрезмерными наценками на картофель

— Два года мы находились в состоянии низкой цены на картофель — 11−12 рублей за 1 кг. Это связано с тем, что в прошлом году был собран рекордный урожай в 8,6 млн т. Низкая цена сказалась на доходности нашего сектора и привела к тому, что многие аграрии сократили посадочные площади. Кроме того, вмешалась погода, которая сказалась на качестве продукта. Это привело к тому, что сейчас наблюдается дефицит картофеля с точки зрения торговых сетей, который соответствует их требованиям. Это доказывают цены, которые мы видим на полках, — пояснила «Известиям» руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина.