Казахстан резко нарастит поставки нефти в обход России

В настоящее время через российскую территорию проходит более 80 процентов казахстанской нефти, отправляемой на экспорт. В текущем году по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отправят 55,4 миллиона тонн, а ещё 8,6 миллиона — по маршруту Атырау — Самара. Если объявленные планы удастся реализовать, то доля сократится до примерно двух третей.