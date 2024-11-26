ЦБ вновь предупредил банки: как правильно посчитать «стоимость» кредитки в промопериод

Что случилось?
ЦБ РФ выявил недобросовестные практики: ряд банков предлагают россиянам кредитные карты с промопериодом — с минимальными ставками. Но после завершения льготного периода ставки по кредиткам для клиентов существенно возрастают. Это привело к отмене расчета и указания ПСК по кредиткам на первый квартал следующего 2025 года.
«По кредитным картам из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которые приходится основной объем выдач, среднерыночное значение ПСК за III квартал 2024 года оказалось заниженным. Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то в сегменте кредитных карт это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан», — отмечает регулятор.
Центробанк также уведомил кредитные организации, что «низкие процентные ставки по кредитным картам, действующие в промопериод, не могут использоваться как база для расчета полной стоимости кредита».
Что это значит и к чему приведет?
Результаты этой меры потребители увидят не в отсутствии промопериодов — их вводить банкам никто не запрещает, а в выравнивании ставок, пояснил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
По его мнению, этой мерой регулятор поддерживает добросовестную конкуренцию — в первую очередь в интересах граждан, а также небольших и средних кредитных организаций, которые не применяли некорректную методику.
Как полагает руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина, отмена расчета ПСК по кредитным картам на указанный период может иметь три значимых последствия для потребителей:
1. Сложность в оценке условий. ПСК помогает потребителям понять реальную стоимость кредита, включая все комиссии и проценты. Без этой информации будет сложнее сравнивать предложения различных банков и выбирать наиболее выгодные условия.
2. Риск увеличения долговой нагрузки. Если потребители не осознают, что после окончания рекламного периода процентные ставки могут значительно вырасти, они могут оказаться в ситуации, когда не смогут обслуживать свои долги. Это может привести к образованию задолженности и ухудшению финансового положения.
3. Необходимость дополнительной осведомленности. Потребителям придется быть более внимательными и самостоятельно анализировать условия кредитования, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Что делать и как распознать уловки?
По мнению Вениамина Каганова, поскольку промопериоды останутся, а ПСК на время не будет, то расходы владельцев кредиток с промопериодами могут резко вырасти.
«Гражданам предстоит научиться искать другие ориентиры, которые укажут на возможные расходы по обслуживанию кредитки, — отметил он. — В идеале надо оформлять карту не онлайн, а приходить в офис банка и задавать менеджеру вопросы о том, есть ли промопериод, сколько он длится и какие условия по карте будут после его окончания. Ответы на них можно найти в договоре, ознакомление и согласие с которым вы подтверждаете при онлайн-оформлении».
При этом в целом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими регуляторными мерами, уточнил Вениамин Каганов.
Ольга Вяльшина советует владельцам кредиток быть внимательными, чтобы не уйти в минус. «Важно оставаться информированным и осторожным при работе с кредитными картами, особенно в условиях частого изменения законодательства и практик банков», — отметила она.
Кроме этого, по мнению Ольги Вяльшиной, выполнение основных правил поможет снизить риски потерь по кредиткам:
1. Тщательное изучение условий. Перед оформлением кредитной карты внимательно читайте все условия, особенно касающиеся процентных ставок после окончания рекламного периода. Обратите внимание на дополнительные комиссии и сборы.
2. Сравнение предложений. Не ограничивайтесь одним банком. Сравните предложения различных финансовых учреждений, чтобы найти наиболее выгодные условия.
3. Планирование платежей. Старайтесь планировать свои расходы и платежи по кредитной карте. Если возможно, погашайте задолженность до окончания рекламного промопериода, чтобы избежать высоких процентов.
4. Использование калькуляторов. Воспользуйтесь онлайн-калькуляторами для расчета полной стоимости кредита и понимания, сколько вы будете выплачивать в конечном итоге.
5. Обращение к специалистам. Если у вас возникли сомнения по условиям кредитования, не стесняйтесь обращаться за консультацией к финансовым консультантам или специалистам в области кредитования.
6. Чтение отзывов. Ознакомьтесь с отзывами других клиентов о банках и их практиках в отношении кредитных карт. Это может помочь выявить недобросовестные практики и уловки.
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