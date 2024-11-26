ЦБ вновь предупредил банки: как правильно посчитать «стоимость» кредитки в промопериод

«Гражданам предстоит научиться искать другие ориентиры, которые укажут на возможные расходы по обслуживанию кредитки, — отметил он. — В идеале надо оформлять карту не онлайн, а приходить в офис банка и задавать менеджеру вопросы о том, есть ли промопериод, сколько он длится и какие условия по карте будут после его окончания. Ответы на них можно найти в договоре, ознакомление и согласие с которым вы подтверждаете при онлайн-оформлении».