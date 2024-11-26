Индекс Мосбиржи впервые с мая 2023 года упал ниже 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился еще на 1,4%, опустившись до уровня 2495,63 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 14:41 мск. Ниже отметки 2500 пунктов индекс Мосбиржи в последний раз торговался полтора года назад, 10 мая 2023 года.
Лидерами падения в составе индекса Мосбиржи по состоянию на 15:21 мск оказались бумаги ГК «Самолет» (-12,14%), привилегированные акции «Мечела» (-9,04%) и обыкновенные акции «Мечела» (-8,98%). При этом из всего состава индекса только бумаги одной компании находились в плюсе — МКБ (+1,57%).
На российском рынке акций сохраняется повышенная волатильность: «индекс страха» (RVI) на Мосбирже за один день (25 ноября) взлетел на 22,72%, до 59,01 пункта. Такого не было с октября 2022 года, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он также обратил внимание на повышенные обороты торгов, что говорит о доминировании продавцов.
Среди основных факторов обвала на российском рынке эксперт назвал:
- высокую степень неопределенности на фоне обострения геополитики;
- непримиримую борьбу ЦБ с инфляцией, которая при текущей девальвации рубля почти не оставляет шанса на сохранение ключевой ставки 21%;
- существенное изменение налоговых ставок на прибыль корпораций нефтегазового сектора. Это ухудшает дивидендные перспективы и снижает оценочную стоимость бизнеса.
- «Западные страны на данный момент демонстрируют готовность к эскалации конфликта перед приходом к власти Трампа в конце января, что предупреждает о сохранении высоких геополитических рисков в ближайшие два месяца», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Следующей поддержкой для индекса Мосбиржи при преодолении 2500 пунктов, по ее расчетам, станет отметка 2480 пунктов.
Дополнительным негативом для рынка выступило быстрое снижение нефтяных цен, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. А руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов, помимо всего прочего, отмечает ослабление рубля, «указывающее на ускорение инфляции в будущем».
«Негативный настрой проявился во всех сегментах рынка — инвесторов тревожат рост геополитической напряженности и новые американские санкции против российского финансового сектора, объявленные на прошлой неделе», — отметили аналитики Альфа-Банка.
21 ноября санкционный регулятор США — управление Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) — ввел новые санкции против российского финансового сектора. Блокирующие санкции, фактически отрезающие от долларовой системы, были наложены в том числе на системно значимый Газпромбанк, его зарубежные «дочки» и банк «Дом.РФ». Ограничения также затронули несколько десятков финансовых компаний, в основном регистраторов и депозитариев. Первые ведут реестры владельцев именных ценных бумаг, а вторые отвечают за учет сделок с ценными бумагами.
«Вероятнее всего, рынок будет отыгрывать позитивные и негативные новости в пределах текущих значений еще какое-то время. Снижение индекса ниже 2500 пунктов возможно, но, скорее всего, на непродолжительное время», — отмечала ранее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.
По мнению аналитиков ПСБ, на данный момент на рынке нет факторов, способных подтолкнуть индекс Мосбиржи к росту. Даже ослабление рубля, которое могло бы оказать поддержку экспортерам, сейчас играет против рынка: падение курса национальной валюты усиливает инфляционное давление и сохраняет вероятность увеличения Банком России ключевой ставки в декабре, пояснили эксперты.