Индекс Мосбиржи впервые с мая 2023 года упал ниже 2500 пунктов

На российском рынке акций сохраняется повышенная волатильность: «индекс страха» (RVI) на Мосбирже за один день (25 ноября) взлетел на 22,72%, до 59,01 пункта. Такого не было с октября 2022 года, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он также обратил внимание на повышенные обороты торгов, что говорит о доминировании продавцов.