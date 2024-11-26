Экономист призвал повысить пенсии многодетным россиянам

«Целесообразно сохранять дополнительные пенсионные баллы родителям за уход за детьми до полутора лет. В этом контексте я бы также предложил: увеличить количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, начисляемых за год ухода за четвертым ребенком с 5,4 до 7,2. А еще — установить начисление девяти индивидуальных пенсионных коэффициентов за год ухода за пятым и последующим ребенком (в настоящее время они начисляют только при уходе за первыми четырьмя детьми)», — отметил эксперт.