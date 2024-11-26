Экономист призвал повысить пенсии многодетным россиянам

«Целесообразно сохранять дополнительные пенсионные баллы родителям за уход за детьми до полутора лет. В этом контексте я бы также предложил: увеличить количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, начисляемых за год ухода за четвертым ребенком с 5,4 до 7,2. А еще — установить начисление девяти индивидуальных пенсионных коэффициентов за год ухода за пятым и последующим ребенком (в настоящее время они начисляют только при уходе за первыми четырьмя детьми)», — отметил эксперт.
По мнению Балынина, пенсии и возраст их назначения не должны отличаться в зависимости от пола. В расчете страховых пенсий, как он подчеркнул, следует ориентироваться на вклад гражданина в экономическое развитие страны, принимая во внимание его профессиональную деятельность и трудовой стаж.
С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного балла в России составит 142,76 рубля. Это значит, что прибавка к пенсии за 7,2 балла будет равна 1027,87 рубля в месяц, а за 9 баллов — 1284,84 рубля.
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Т Многодетным россиянам могут увеличить пенсию: методы расчета пенсий, дополнительные баллы за уход за ребенком, стоимость пенсионного балла, мнение эксперта.
Д Рассказываем, как предлагают увеличить будущую пенсию моногодетным россиянам, влияет ли пол пенсионера на размер начислений, какие факторы принимают во вонимание при расчетах, сколько стоит пенсионный балл и что об этом говорит экономист.