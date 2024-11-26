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Экономист призвал повысить пенсии многодетным россиянам

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что количество пенсионных баллов за год ухода за четвертым ребенком в России необходимо увеличить с 5,4 до 7,2.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Целесообразно сохранять дополнительные пенсионные баллы родителям за уход за детьми до полутора лет. В этом контексте я бы также предложил: увеличить количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, начисляемых за год ухода за четвертым ребенком с 5,4 до 7,2. А еще — установить начисление девяти индивидуальных пенсионных коэффициентов за год ухода за пятым и последующим ребенком (в настоящее время они начисляют только при уходе за первыми четырьмя детьми)», — отметил эксперт.

По мнению Балынина, пенсии и возраст их назначения не должны отличаться в зависимости от пола. В расчете страховых пенсий, как он подчеркнул, следует ориентироваться на вклад гражданина в экономическое развитие страны, принимая во внимание его профессиональную деятельность и трудовой стаж.

С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного балла в России составит 142,76 рубля. Это значит, что прибавка к пенсии за 7,2 балла будет равна 1027,87 рубля в месяц, а за 9 баллов — 1284,84 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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