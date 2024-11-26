Депутат Делягин объяснил падение рубля повышением ключевой ставки

— (Это связано — прим. «ВМ») с политикой Банка России. Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014-м году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили, — сказал он.