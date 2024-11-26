Депутат Делягин объяснил падение рубля повышением ключевой ставки

— (Это связано — прим. «ВМ») с политикой Банка России. Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014-м году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили, — сказал он.
Когда повышается ключевая ставка, тогда тормозится экономическое развитие. Инвестиционные проекты, которые планировались, теперь становятся нерентабельными и бизнес отказывается от таких проектов. А деньги, которые аккумулировались бизнесом, теперь нужно куда-то девать. Единственным направлением инвестиций сейчас является валютный рынок, а так как спрос на иностранную валюту растет, то курс рубля падает, передает его слова Lenta.
26 ноября стало известно, что курс доллара достиг 107 рублей за единицу, евро при этом стоит 113 рублей.