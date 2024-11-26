Эксперт объяснил, как избежать «пятна» в кредитной истории

«И если они превышают более 50% от ежемесячного дохода (зарплата и иные поступления), стоит подумать, как сократить текущие платежи, не влезая ради этого еще в один долг. А если сумма платежей в месяц будет превышать 80% от доходов, банки и МФО откажут в предоставлении денег в долг даже под самую высокую ставку», — сказал Мехтиев.