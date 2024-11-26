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Эксперт объяснил, как избежать «пятна» в кредитной истории

Не каждый может точно рассчитать свои возможности и определить важность целей, ради достижения которых они берут деньги в долг. Результатом может стать пятно в кредитной истории, которое замазать, увы, не получится. О том, как избежать такой ситуации, рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Он напомнил, что, если кредит полностью погашен и с момента его взятия прошло 5 лет, то кредитная история «обнулится».

Чтобы в кредитной истории не значился просроченный кредит, эксперт посоветовал следующее:

  • перед тем, как взять заем, определите, насколько важны для вас те цели, ради достижения которых вы берете деньги в долг;
  • посчитайте, сколько составят все ваши платежи по уже взятым и будущим кредитам ежемесячно.

«И если они превышают более 50% от ежемесячного дохода (зарплата и иные поступления), стоит подумать, как сократить текущие платежи, не влезая ради этого еще в один долг. А если сумма платежей в месяц будет превышать 80% от доходов, банки и МФО откажут в предоставлении денег в долг даже под самую высокую ставку», — сказал Мехтиев.

Он добавил, что, если долг невозможно погасить, лучше не ждать пока за ним придут, а сразу обратиться к кредитору и вместе поискать вариант реструктуризации. Кредитор заинтересован не в судебном преследовании, а в возврате долга.

«Поэтому, если причины, по которым платеж не сделан в полном объеме и вовремя, объективны, то могут быть самые разные варианты реструктуризации — от удлинения срока кредита одновременно со снижением суммы ежемесячного платежа до списания части задолженности в обмен на быстрое погашение всей остальной части», — объяснил финансист.

Он добавил, что при снижении официального дохода, которое можно подтвердить документально, заемщик может воспользоваться кредитными каникулами на срок до 6 месяцев. Но только в случае, если сокращение «влезает» в критерии, определенные законом, заключил Мехтиев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».