Альфа-банк планирует интегрировать аналог Apple Pay от НСПК

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк планирует интегрировать сервис бесконтактной оплаты «Волна» (аналог Apple Pay) от Национальный системы платежных карт, как только НСПК предоставит технические требования участникам рынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Альфа-банка.
«Мы ознакомились с решением “Волна” от НСПК и рассматриваем возможности его применения для наших клиентов как средство бесконтактной оплаты для устройств на iOS. Сложность внедрения будет зависеть от технических требований к применению технологии. Как только НСПК передаст его для оценки участникам рынка, мы сможем более детально оценить решение и срок его имплементации», — отметил руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич.
Ранее в октябре генеральный директор НСПК Дмитрий Дубинин в интервью ТАСС отмечал, что НСПК вместе с банками планирует в ближайшее время приступить к тестированию технологии «Волна», которая даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом.