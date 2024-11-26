Альфа-банк планирует интегрировать аналог Apple Pay от НСПК

«Мы ознакомились с решением “Волна” от НСПК и рассматриваем возможности его применения для наших клиентов как средство бесконтактной оплаты для устройств на iOS. Сложность внедрения будет зависеть от технических требований к применению технологии. Как только НСПК передаст его для оценки участникам рынка, мы сможем более детально оценить решение и срок его имплементации», — отметил руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич.