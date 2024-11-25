Вылов лососевых в РФ достиг 235,4 тыс. тонн

«Низкие уловы совпали со скачком издержек лососевых предприятий. Все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем в два раза к прошлому году. В целом за пять лет себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости выросла более чем в 1,5 раза, в первую очередь за счет роста заработной платы и прочих расходов на сотрудников (например, доставка к месту промысла), налогов и стоимости топлива, на котором работают не только суда, но и электрогенераторы для подключения оборудования береговых заводов. Это прямо влияет на стоимость продукции», — добавляется в сообщении.