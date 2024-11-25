Вылов лососевых в РФ достиг 235,4 тыс. тонн

«До официального завершения сезона осталось меньше недели, активный лов уже не идет, и пора подводить предварительные итоги. К 19 ноября вылов едва ли достиг 235,4 тыс. тонн — худший результат с 2005 года», — говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
Как сообщает ВАРПЭ, Россия установила два рекорда по вылову лососевых за всю историю наблюдений: 609 тыс. тонн в 2023 году и почти 685 тыс. тонн в 2018 году. «По прогнозам ученых, в ближайшие 5−7 лет не стоит ждать рекордных уловов», — отмечается в сообщении ассоциации.
«Низкие уловы совпали со скачком издержек лососевых предприятий. Все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем в два раза к прошлому году. В целом за пять лет себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости выросла более чем в 1,5 раза, в первую очередь за счет роста заработной платы и прочих расходов на сотрудников (например, доставка к месту промысла), налогов и стоимости топлива, на котором работают не только суда, но и электрогенераторы для подключения оборудования береговых заводов. Это прямо влияет на стоимость продукции», — добавляется в сообщении.
Как отмечает ассоциация, высокие уловы минувшего двадцатилетия обеспечивала горбуша — на нее приходилось свыше 60% вылова, она стала самым массовым и дешевым видом тихоокеанских лососей. «То же самое касается ее икры. Анализ оптовых предложений показал, что в этом году цены на икру горбуши, кеты и нерки находятся в одном диапазоне (в среднем 7−8 тыс. руб./кг)», — сообщает ВАРПЭ.
«Участникам рынка и потребителям понадобится время, чтобы привыкнуть к новым ценовым координатам в лососевом секторе», — подчеркивает ассоциация.
О вылове лососевых
Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что вылов лососевых видов рыб в России по итогам 2024 года составит около 250−260 тыс. тонн.
По итогам 2023 года Россия стала первой в мире по добыче лосося — объем вылова превысил 600 тыс. тонн.