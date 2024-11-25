В Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году

Сенатор добавила, что с января 2025 года в России начнет действовать «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». По ее словам, новый ипотечный стандарт предполагает, что банки чаще будут использовать эскроу-счета и не смогут получать вознаграждения от застройщиков за снижение ставки по кредиту. Таким образом будет решаться проблема искусственного завышения стоимости жилья, пояснила Епифанова. Также с начала нового года регулятор получит возможность устанавливать макропруденциальные ограничения по ипотечным займам, чтобы оградить банки от потенциальных недобросовестных заемщиков и сократить рост закредитованности граждан, заключила сенатор.