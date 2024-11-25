ФАС завела дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

«Ранее в ФАС России поступили обращения граждан с жалобами на рекламу АО “Альфа-банк”, которая распространялась в телеэфире. В ней содержалось следующее утверждение: “Лучший банк для бизнеса. Платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса”, — указали в антимонопольной службе, добавив, что текст сносок демонстрировался короткое время и его было трудно воспринять.