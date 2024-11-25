ФАС завела дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

С начала 2024 года ФАС возбудила в отношении банка 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства и назначило штрафы на общую сумму 9 млн рублей.
«Ранее в ФАС России поступили обращения граждан с жалобами на рекламу АО “Альфа-банк”, которая распространялась в телеэфире. В ней содержалось следующее утверждение: “Лучший банк для бизнеса. Платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса”, — указали в антимонопольной службе, добавив, что текст сносок демонстрировался короткое время и его было трудно воспринять.
По мнению ФАС, приведение в рекламе некорректных сравнений и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может вводить потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.
«Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф», — подчеркнули в ФАС.