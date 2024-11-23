Средний чек одной покупки по картам в РФ вырос на 40% в 2024 году

«Примечательно, что в карточных платежах по традиции лидирует офлайн, а в покупках через СБП — онлайн (на фоне активной популяризации СБП в интернет-магазинах, на маркетплейсах и пр., в том числе за счет начисления дополнительного кешбэка). Так, у первых соотношение в пользу офлайна по количеству платежей составило 73% к 27% у онлайна. При этом при оплатах через СБП доли практически прямо противоположные — 75% у онлайна против 25% у офлайна», — указали авторы исследования.