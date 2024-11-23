Средний чек одной покупки по картам в РФ вырос на 40% в 2024 году

Согласно результатам исследования, которое есть в распоряжении ТАСС, в январе — октябре 2024 года средний чек покупки по картам россиян составил 1 920 ₽ Он вырос относительно аналогичного периода 2023 года, когда был 1 369 ₽ При этом в платежах через Систему быстрых платежей (СБП) средний чек с января по октябрь, напротив, снизился до 911 ₽ с 1 276 ₽ годом ранее.
«Примечательно, что в карточных платежах по традиции лидирует офлайн, а в покупках через СБП — онлайн (на фоне активной популяризации СБП в интернет-магазинах, на маркетплейсах и пр., в том числе за счет начисления дополнительного кешбэка). Так, у первых соотношение в пользу офлайна по количеству платежей составило 73% к 27% у онлайна. При этом при оплатах через СБП доли практически прямо противоположные — 75% у онлайна против 25% у офлайна», — указали авторы исследования.
При этом, согласно данным эквайринговой сети банка, общий средний чек всех покупок по картам в онлайне выше, чем в офлайне — 2 425 ₽ против 1 734 ₽ соответственно. А в СБП, напротив, по величине среднего чека лидирует офлайн — 1 193 ₽ против 817 ₽ у онлайна соответственно.
«Вышеупомянутую статистику можно объяснить популярностью СБП во время онлайн-шопинга. На маркетплейсах и в интернет-магазинах часто совершается множество одиночных платежей на небольшой средний чек при покупке одного товара», — пояснили ТАСС эксперты «Русского стандарта».
В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский стандарт» (пятое место по величине в России и 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров) по количеству и средним чекам всех покупок по картам, а также через СБП за десять месяцев 2024 и 2023 годов.